Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été invité par un politologue marocain à fournir des précisions sur les démarches qu'il entreprend pour nommer son futur envoyé personnel pour le Sahara marocain. Interview.

Interrogé par Le360 sur les informations selon lesquelles le ministre slovaque des Affaires étrangères, Miroslav Lajčák, serait pressenti pour le poste d'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Zakaria Abouddahab, spécialiste du dossier du Sahara, a estimé que jusqu'à présent, ni "Antonio Guterres, ni son porte-parole n'ont confirmé officiellement cette décision pour laquelle il faut d'abord un consensus de la part de toutes les parties concernées".

Depuis la démission de l'Allemand Horst Köhler, le Maroc suit avec "intérêt et vigilance" la question de son successeur.

"Il est certain, a ajouté le professeur Abouddahab, que les séparatistes mènent actuellement une propagande pour camoufler leur désarroi face au succès de la diplomatie marocaine". Le politologue a rappelé que l'ONU a toujours oeuvré en respectant les us et coutumes diplomatiques et le Maroc a toujours soutenu les efforts de l’ONU pour trouver "une solution politique durable basée sur le compromis et le pragmatisme".

La récente résolution N° 2468 du Conseil de sécurité a tracé la voie à cette solution. Pour sa part, la France par, la voix de son ambassadeur permanent à l'ONU, Nicolas de Rivière, a souligné que le plan d’autonomie proposé par le Maroc constitue "une base sérieuse et crédible" pour la reprise du dialogue en vue du règlement définitif du conflit créé autour du Sahara marocain.