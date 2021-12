© Copyright : le360

Après sa formation le 7 octobre 2021 à Fès, le gouvernement de Aziz Akhannouch vient de franchir un nouveau cap dans ses actions suite à la signature, ce lundi 6 décembre 2021, à Rabat, d’une Charte de la majorité par ses trois composantes que sont le RNI, le PAM et l’Istiqlal.

Lors d’une cérémonie, à laquelle ont participé des membres des bureaux politiques et des députés de chacun des trois partis, les trois leaders, Aziz Akhannouch (RNI), Abdellatif Ouahbi (PAM) et Nizar Baraka (Istiqlal), ont exprimé leur engagement pour «coordonner, consolider et harmoniser les actions au sein du gouvernement, du Parlement et des régions que gèrent les trois partis».

Dans leurs déclarations, les trois dirigeants ont promis de mettre en œuvre le programme gouvernemental dans tous ses détails et de répondre aux attentes des citoyens, via cette charte qui est, selon Aziz Akhannouch, «politique et éthique (et) qui nous permettra d’agir avec les compétences et en toute liberté pour appliquer les grands chantiers que Sa Majesté le Roi a préconisés pour le pays ».

Cette charte «nous assure une majorité confortable avec laquelle nous pouvons réaliser notamment le nouveau modèle de développement dont est issu le programme gouvernemental», a poursuivi le chef du gouvernement à la presse. «Nous voulons réaliser de grands chantiers durant les cinq prochaines années. C’est pour cette raison que le gouvernement a travaillé d’arrache-pied pour élaborer et faire adopter le projet de loi des finances 2022», a-t-il souligné.

Selon le chef du gouvernement, cette charte «nous permettra de coordonner nos actions et nos pas au niveau, outre du gouvernement, des deux Chambres du Parlement et des régions ». Il a remercié l’engagement des deux autres leaders dans cette voie.

Pour sa part, le chef du PAM, Abdellatif Ouahbi, a abondé dans le même sens assurant «qu’aucun différend n’oppose les trois partis politiques. Il n’y a pas de divergences, mais il y a des discussions et des débats», a déclaré le chef du parti du Tracteur. Abdellatif Ouahbi a tenu à préciser que «le chef du gouvernement est le principal acteur de l’Exécutif. Il écoute les propositions, les discussions et les débats et exécute après. C’est son rôle d’après la Constitution».

Pour sa part, le patron de l’Istiqlal, a estimé que la signature de la charte de la majorité est une occasion pour confirmer «l’harmonie et la cohésion» entre les trois partis. Cette charte confirme également que «nous sommes un seul groupe agissant pour un seul objectif. Aujourd’hui, on va agir la main dans la main pour relever les grands défis au niveau notamment de la pandémie et de ses implications, du retour de la confiance des citoyens vis-à-vis de l’action politique et de la défense de l’intégrité territoriale » a expliqué Nizar Baraka.