Abdellatif Ouahbi a plaidé ce vendredi 8 octobre 2021, en sa qualité de nouveau ministre de la Justice et non en tant qu’avocat, le concept de continuité des services de l'Etat, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur, Mohamed Benabdelkader.

"Je suis heureux d'être ici car le ministère de la Justice est le meilleur des ministères", a affirmé Abdellatif Ouahbi dans son allocution prononcée lors de la passation de pouvoirs, en présence du désormais ex-ministre de Justice, Mohamed Benabdelkader et des différents corps (magistrats, avocats, hauts cadres...). ّ

Il a exprimé ses "remerciements au roi Mohammed VI pour la confiance", placée en lui. "Au Parlement j'étais un opposant, avec des convergences et des divergences d'idées mais (aujourd'hui) nous sommes devant une continuité de l'Etat", a poursuivi le leader du Parti authenticité et modernité (PAM), un des membres de la coalition gouvernementale aux côtés du RNI et de l'Istiqlal.

"Au sein de ce ministère, je fournirai les efforts nécessaires pour réussir le projet de la réforme de la justice", a-t-il souligné en citant la coopération avec les magistrats, le conseil du pouvoir judiciaire et les barreaux du Maroc.

Mohamed Benabdelkader a de son côté défendu son bilan et rappelé les divers chantiers et textes de loi (Code pénal et Code de la procédure civile...) que son successeur est appelé à matérialiser.

Très ému, Mohamed Benabdelkader a en outre exprimé sa satisfaction d'avoir contribué à rendre "la confiance au sein du système de la justice et à renforcer le dialogue entre les différents partenaires". "Je quitte avec fierté ce ministère en souhaitant bon vent à mon successeur", a conclu Benabdelkader.