Vidéo. Paris et Madrid doivent lever le secret-défense sur leurs archives à propos du Sahara, affirme un historien

La France et l'Espagne, deux anciennes puissances coloniales au Maroc, doivent lever le secret-défense sur toutes "leurs archives sur la Marocanité du Sahara" et "reconnaître" que des territoires du sud du Maroc avaient été spoliés dans l'Est et le sud du Royaume. Explications, avec Jilali Adnani.

"Les archives de la France et de l'Espagne sont très riches en documents qui prouvent que le Sahara a été toujours marocain de par l'histoire", a affirmé Jilali Adnani, professeur d’histoire contemporaine à la faculté des Lettres de Rabat, dans une déclaration pour Le360, ce jeudi 19 novembre 2020. "Le Sahara marocain a toujours fait l'objet de convoitises depuis longtemps", affirme Jilali Adnani, pour lequel "l'Algérie, selon lui, répète le même scénario qu'avaient appliqué, sans succès, les colonialismes français et espagnol". L'historien étaye ses dires en affirmant qu'entre 1958 et 1962, "la résistance algérienne combattait le colonialisme français, et en même temps luttait pour que le Maroc ne récupère pas ses provinces sahariennes". Sahara: le dur réveil des gouvernants d'Alger Et de signaler que "contrairement à ce que prétend l'Algérie et ses marionnettes du polisario, le Maroc n'a jamais été un pays expansionniste. Il a toujours été dans son Sahara". "Le Royaume, a poursuivi cet expert, est intervenu au Sahara du temps du sultan Moulay Ismaïl, pour mettre fin au banditisme et aux coupeurs de route". "Sous la dynastie des Saâdiens [1554-1636, Ndlr], le Royaume a aussi conforté sa présence au Sahara en combattant les pilleurs de mines de sel, qui étaient considérées à l'époque comme des mines d'or", explique cet universitaire. "Ce qu'il faut retenir, c'est que les archives en France et en Espagne sont très riches en documents prouvant incontestablement la Marocanité du Sahara", soutient aussi ce professeur d'histoire contemporaine.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini