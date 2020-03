© Copyright : Le360

Pour le Maroc, la Libye et les Libyens sont considérés au-delà de toutes les spéculations diplomatiques. Il faut arrêter de jouer avec le destin de ce pays, avertit Nasser Bourita. Explications.

C’est une autre constante de la diplomatie marocaine que vient de rappeler Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, lors l’interview qu’il a accordée à notre média, le week-end dernier. Pour le royaume, l’intérêt de la Libye et des Libyens prime sur toute autre considération. «Il ne faut pas jouer avec le destin de la Libye. Ce n’est pas une carte (…) Et elle ne doit pas servir de faire-valoir diplomatique», nous déclare le ministre.

C’est dans ce contexte que Nasser Bourita situe le communiqué diffusé par le Maroc à l’occasion du sommet de Berlin (19 janvier) auquel le royaume n’a pas été convié. «Nous n’avons pas réagi pour exprimer quelque frustration, mais pour tirer la sonnette d’alarme», explique le chef de la diplomatie marocaine.

«La rencontre de Skhirat n’était pas un sommet autour de la Libye, mais c’est un rendez-vous qui a permis de réunir les Libyens pour qu’ils résolvent leurs problèmes eux-mêmes», ajoute M. Bourita qui met en avant deux atouts dont dispose le royaume. D’abord, le fait que ce sont les Libyens qui viennent au Maroc, et non le contraire, et le fait que le Maroc est convaincu que les Libyens ne doivent pas être absents des rendez-vous ou sommets qui cherchent des solutions à leur conflit. A Skhirat, «les Libyens se sont disputés, ont discuté et se sont réconciliés». C’est cela qui constitue le socle de notre approche, explique Nasser Bourita.

Et d'ajouter: «Avoir le dossier libyen au menu de quelque réunion que ce soit, sans que les concernés ne soient présents, est un affront aux Libyens, une manière de leur signifier qu’ils sont incapables de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes».

Nasser Bourita a également souligné que le Maroc n’a pas d’«agenda caché» concernant la Libye. «Le Maroc est conscient que la stabilité de la Libye est déterminante pour sa propre stabilité et celle de l’Afrique du Nord», conclut le chef de la diplomatie marocaine.