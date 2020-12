Vidéo. Mohamed Berrada sur i24News: "les relations entre le Maroc et Israël ne datent pas d'aujourd'hui"

Mohamed Berrada, ancien ministre et diplomate.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision israélienne i24News, l’ancien ministre des Finances et ex-ambassadeur à Paris, Mohamed Berrada, a affirmé que la reprise des relations entre le Maroc et Israël devrait servir à accélérer le processus de paix entre Israéliens et palestiniens.

«Nos relations avec Israël ne datent pas d'aujourd'hui. Sa Majesté Hassan II avait des relations particulières avec Shimon Peres», a souligné Mohammed Berrada, lors de son passage sur i24News. "Sa Majesté Mohammed VI ne fait que suivre la tradition (...) Cette politique est basée sur une culture de tolérance et de paix", a ajouté l'ancien ministre. Par ailleurs, l'ancien ambassadeur du Maroc à Paris a affirmé "comprendre le fait que les Israéliens vivent avec le sentiment d'être assiégés parce qu'ils sont entourés de pays hostiles", mais "il faut qu'Israël reprenne confiance en lui et dans son entourage". Toutefois, poursuit Berrada, Israël ne doit pas penser avoir gagné la partie parce qu'il a établi des relations avec les Emirats et Bahreïn. "Israël ne doit pas laisser croire qu'il profite des divisions qui alimentent une partie dans le monde arabe pour conforter sa situation", a-t-il ajouté. "Je pense que dans cette situation de division qui existe au Moyen-Orient, le moment est venu pour les Israéliens et les Palestiniens de s'asseoir autour de la table des négociations pour une paix durable", a déclaré Berrada. Et de conclure: "C'est la paix sur le long terme qui est importante. Tant que le problème palestinien n'aura pas été résolu, la paix n’est pas pour demain".

Par Wadie El Mouden