Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et son homologue malien, Abdoulaye Diop, lundi 11 octobre 2021, à Rabat.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, a réitéré ce lundi 11 octobre 2021, devant son homologue malien, Abdoulaye Diop, en visite de travail à Rabat, la position du Maroc de "non-ingérence dans les affaires intérieures des pays", notamment du Mali.

Lors d'un point presse conjoint avec Abdoulaye Diop, Nasser Bourita a rappelé que "le Maroc a pour position une doctrine claire: pas d'ingérence et faire confiance au génie des peuples", a ainsi déclaré le chef de la diplomatie marocaine. Et d’ajouter: "le Maroc n'a ni agenda ni solution".

Il a également insisté sur le fait que le Royaume n'est pas parmi ceux qui "disent qu'ils ont la recette magique ou un pourcentage de la solution. Notre pays, a souligné Nasser Bourita, "fait confiance aux autorités maliennes pour trouver les meilleurs solutions adaptées au contexte malien".

Bourita a indiqué que "le rôle de la Communauté internationale et des partenaires du Mali est d'accompagner les priorités définies par les autorités maliennes, de ne pas se substituer à elles", car pour le Maroc "le Mali est l'acteur principal de sa stabilité et du développement de son peuple et c'est pour cela que dès le départ, la position du Maroc a été constante".

Le ministre marocain s'est en outre déclaré opposé "à la multiplication des initiatives vaines pour gérer la situation au Mali. Le ministre a réaffirmé que le Maroc "est pour le renforcement des autorités maliennes et pour l'accompagnement des priorités définies par ces autorités". Le Maroc, a ajouté Nasser Bourita, "s'est toujours abstenu de faire des commentaires ou des appréciations. Il "préfère dialoguer avec les autorités maliennes et écouter les autorités" car le Royaume "a une bonne relation avec l'ensemble des acteurs".

A propos des relations bilatérales, Nasser Bourita a souligné que le Maroc est disposé "à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines", et ce, conformément aux liens historiques qu'ils entretiennent. Le ministre a, par ailleurs, annoncé la tenue prochainement de diverses commissions de coopération mixte. "Nous avons décider de réactiver tous les mécanismes de coopération avec le Mali", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le chef de la diplomatie malienne a évoqué la cause nationale en assurant que son pays "n'entreprendra rien qui soit fondamentalement opposé aux intérêts du Maroc, comme cela a été toujours cas". Il a réitéré que le Mali soutient une solution politique et pacifique sous l'égide de l'ONU.

Le chef de la diplomatie malienne a par ailleurs présenté les condoléances de son pays suite à l'assassinat des deux chauffeurs marocains tués dans une embuscade terroriste au Mali. Il a affirmé que ce double crime ne doit pas "décourager" les échanges.

Au sujet de la situation interne au Mali, Abdoulaye Diop a expliqué que "le gouvernement actuel de transition a pour objectif de sécuriser et de stabiliser la situation malienne". "Le Mali est un pays enclavé, si la paix et la stabilité sont menacées, c'est l'ensemble de la région qui est menacé et les autorités "sont en train de faire d'énormes efforts pour pouvoir préserver cette sécurité", a-t-il conclu.