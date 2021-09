© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360

Le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a émis l'espoir de voir son parti participer à la prochaine coalition que le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, constitue actuellement.

S'exprimant devant les membres du Conseil national, réunis ce dimanche 19 septembre 2021 au siège du parti, dans le quartier de Hay Riad, à Rabat, en présence de Habib El Malki, président de cette instance décisionnelle, Driss Lachgar a donné le net sentiment, avec son allocution, qu'il n'a reçu jusqu'à présent aucune offre de participation au futur gouvernement de la part de Aziz Akhannouch.

Cependant, Driss Lachgar a tenu à énoncer les raisons qui militent pour une participation de l’USFP au prochain Exécutif: "nous sommes les premiers à avoir revendiqué notre référentiel de démocratie sociale (...)", a-t-il martelé, estimant que les citoyens ont donné leur voix pour que le Parti de la Rose obtienne la 4e place. "Nous considérons que le positionnement de l'USFP doit être une partie intégrante de l'autorité gouvernementale", a-t-il affirmé.

Le patron de l'USFP a également fait un lien entre cette participation et le contexte particulier que vit le Maroc, notamment l'hostilité et l'agressivité de l'Algérie à l'encontre de l'intégrité territoriale du Royaume. Il a estimé en outre que "l'offre du chef du gouvernement désigné doit d'abord et avant tout être claire".

Driss Lachgar a aussi invité les membres Conseil national, toujours réunie en ce dimanche soir, à "choisir entre la participation ou la voie de l'opposition". Si le conseil, a-t-il dit, choisit l'opposition "notre slogan et notre action demeureront ceux du 'Maroc en priorité'".

Aziz Akhannouch a déclaré, mercredi dernier, au terme du premier round de consultation avec les leaders des partis que les "contours du futur gouvernement seront connu à partir de la semaine prochaine".