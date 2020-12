© Copyright : le360

Installé au Maroc, le siège de l'Observatoire Africain des Migrations, organe de l'Union africaine, a été inauguré ce vendredi 18 décembre à Rabat, conformément à la date qui avait été annoncée par l'organisation panafricaine.

La cérémonie d'inauguration du bâtiment qui abritera cet observatoire, dont les statuts et structures avaient été adoptés lors du 33e sommet des chefs d'Etat, tenu en février 2020 à Addis-Abeba, sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Amira El Fadil, Commissaire sociale de l'Union africaine (UA).

Récemment, Amira El Fadil a tenu une réunion à Addis-Abeba, où se trouve le siège de l'UA, avec l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, au sujet de l'opérationnalité de cet observatoire.

L’Observatoire africain des migrations, installé à Rabat, est une institution de l’UA, dont les missions sont axées autour d’une “triple fonction de compréhension, d’anticipation et d’action”, et dont les activités, de nature technique et opérationnelle, permettront de générer une “meilleure connaissance du phénomène migratoire, de créer un narratif africain sur la migration, de renseigner et de favoriser l’harmonisation de politiques migratoires efficientes”, avait souligné un rapport à l'UA émanant du roi Mohammed VI, leader africain sur les questions migratoires.