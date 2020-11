© Copyright : Le360

Le rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans la zone d'El Guerguerat par les soldats des Forces armées royales (FAR) ont été unanimement salués ce vendredi 13 novembre 2020 par l'ensemble des leaders des partis politiques, majorité et opposition confondues.

Ce vendredi 13 novembre 2020, quelques heures après que les FAR ont rétabli l'ordre dans la zone d'El Guerguerat, en y délogeant soixante mercenaires à la solde d'Alger, les partis politiques ont tenu une réunion commune pour condamner "les provocations" et exprimer leur "soutien" à l'intervention des FAR.

"Malgré les interventions faites par le Maroc auprès de l'ONU et de la Minurso, les mercenaires ont bloqué la route durant vingt et un jours, obligeant les FAR à intervenir pour déloger les séparatistes et protéger les citoyens et la circulation des marchandises", a affirmé dans une déclaration pour Le360 Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement et par ailleurs secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD, majorité).

Pour sa part, Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM, opposition) a abondé dans le même sens et a rendu un hommage appuyé au souverain et aux Forces armées royales: "le Maroc, depuis la crise, s'est comporté d'une manière sage, évitant de faire couler le sang. Il a agi par respect envers la paix et à la sécurité internationales".

Le secrétaire général du parti du Mouvement populaire (MP, majorité), Mohand Laenser, a estimé de son côté que l'intervention des FAR était "prévue", en raison "des provocations exercées par les mercenaires depuis quelques semaines".

"Le Maroc a informé l'ONU de ces agissements, et son secrétaire général [Antonio Guterres, Ndlr] a demandé au polisario de se retirer de la zone, mais sans succès", a rappelé Mohand Laenser.

"Le Maroc a patienté en affirmant qu'il ne resterait pas les bras croisés", a-t-il conclu.

Quant à Nabil Benabdellah, patron du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), il a qualifié le blocage de la zone par les mercenaires de "folle opération".

"Nous soutenons l'initiative d'intervention exécutée par les FAR et décidée par le souverain", a déclaré Nabil Benabdellah. Et d'ajouter "qu'en définitive, les séparatistes qui étaient composés de civils et de militaires, ont été contraints de fuir face à l'opération des FAR", menée sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.

Pour Nabil Benabdellah, "le Maroc restera fort, immunisé, avec un peuple solidaire et uni, derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI".