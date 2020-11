© Copyright : Le360

Le Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité) et le Front de l’action politique amazighe ont conclu une d'alliance pour promouvoir la culture amazighe en politique. Il s'agit là d'une première au Maroc. Explications.

Le Front de l'action politique amazighe a décidé de rallier les rangs du RNI, tout en conservant sa structure. Il s'agit d'une alliance scellée le mardi 17 novembre lors d'une cérémonie tenue au nouveau siège du parti, à Hay Riad, à Rabat, avec la participation de membres du Bureau politique du RNI, conduits par leur président, Aziz Akhannouch, et d'une délégation du Front de l'action politique amazighe.

Celle-ci était composée de Mohieddine Hajjaj, coordinateur national du mouvement, et d'Ahmed Arehmouch, avocat et militant amazigh. Après avoir consulté presque tous les partis politiques, le Front de l'action politique amazighe a finalement opté pour le RNI pour mener conjointement des actions en faveur de la langue et de la culture amazighes.

Interrogé par Le360, Aziz Akhannouch a qualifiée "de très important" ce partenariat avec "des militants qui s'intéressent depuis des années à la cause amazighe".

"Ils militaient en dehors des partis politiques. Ils ne prenaient pas part aux élections et ne votaient pas", a regretté le patron du RNI. Et d'ajouter que ces militants amazighes "ont compris maintenant, après un long débat, que l'importance de la présence politique réside dans le fait qu'ils ne doivent pas opter pour la politique de la chaise vide dans les institutions, en laissant la place à ceux qui ne le méritaient pas".

«Il faut, par contre, que ces militants agissent pour développer leur langue et leur culture aux niveaux local et national», poursuit Aziz Akhannouch, qui estime que «ces militants doivent agir fortement au sein du parti [le RNI, Ndlr] tout en gardant leur possibilité de s'exprimer librement, afin de faire avancer la cause amazighe».

Pour le coordinateur du Front de l'action politique amazighe, Mohieddine Hajjaj, la question amazighe "ne doit pas se limiter seulement au domaine de la langue et de la culture. Il faut voir l'amazighité dans sa globalité".