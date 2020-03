© Copyright : DR

Kiosque360. Le mouvement amazigh a décidé de mettre fin à sa politique d’abstention. Désormais, c’est par les urnes qu’il livrera bataille. Pour ce faire, un Front d’action politique amazigh a été créé et a déjà entamé des contacts avec les partis politiques.

Le mouvement amazigh vient de déclarer la guerre aux islamistes. Il a décidé de les affronter à travers les urnes. C’est ainsi que le mouvement associatif amazigh vient de manifester son intention de participer massivement aux prochaines élections législatives, locales et régionales, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 7 et 8 mars.



Ce faisant, note le quotidien, le mouvement amazigh entame une nouvelle phase, caractérisée par un regain de conscience et la conviction que la participation politique et la représentativité au sein des institutions élues est la seule voie pour faire aboutir ses doléances et mieux défendre la question.



En ce sens, poursuit le quotidien, le président de l’Assemblée mondiale amazighe (AMA), Rachid Raha, a appelé tous les militants du mouvement à aller s’inscrire sur les listes électorales. Car, explique-t-il, la participation politique et le vote sont les seuls moyens pour faire face «aux commerçants de la religion et autres mafias des élections».



D’après le président de l’AMA, le citoyen qui n’est pas inscrit sur les listes électorales, n’a pas voix au chapitre. C’est pour ainsi dire comme s’il n’existait pas. Aujourd’hui, le temps du boycott des élections est révolu, insiste-t-il, cité par Assabah. Continuer à s’abstenir lors des élections législatives et en faire une arme de contestation n’est plus d’aucune utilité pour la cause amazighe, relève-t-il.



L’appel de Rachid Raha intervient, par ailleurs, note le quotidien, au moment où de nombreux activistes du mouvement amazigh commencent à s’organiser dans le cadre d’un Front d’action politique amazigh. Ces associations et autres militants de la question amazighe ont ainsi entamé une série de contacts avec les partis politiques pour étudier la possibilité de les faire participer aux élections en intégrant certaines figures du mouvement sur leurs listes de candidature.



D’après le quotidien, la première réunion du genre a eu lieu, lundi dernier, avec le PPS. C’est ainsi, affirment des sources de cette formation citées par Assabah, que le secrétaire général, Nabil Benabdellah, a reçu un comité de ce Front composé du juriste Ahmed Arahamouch, Omar Isra, Mustapha Oumouch et Soufiane Aizouzen.



D’après le quotidien citant les mêmes sources, le leader du parti du Livre a salué, à cette occasion, l’initiative du Front de l’action politique amazigh tout en rappelant les positions historiques du PPS et sa défense de la question amazighe. Notons qu’il a, en outre, été convenu d’organiser une deuxième rencontre dans les prochains jours avec ce même parti afin d’examiner les modalités opératoires et les voies possibles permettant une présence politique du mouvement sur la scène politique nationale.