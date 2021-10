Jaouad Ennouhi (à droite) est politologue et enseigne à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal. A gauche: Abdellatif Ouahbi (PAM), Aziz Akhannouch (RNI) et Nizar Baraka (PI), leaders des trois partis arrivés vainqueurs aux élections du 8 septembre 2021.