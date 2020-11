© Copyright : DR

Les miliciens du Polisario ont déserté les lieux en prenant la fuite de la zone tampon d’El Guerguerate, après l’intervention des Forces armées royales. Les images d’une débandade.

Dans la nuit du jeudi à ce vendredi, les FAR ont mis en place un cordon de sécurité au niveau de ce poste frontalier. Une opération non offensive qui a évité tout contact avec des personnes civiles, comme l’a précisé le communiqué de l’Etat-Major des FAR.



A 8h55, les éléments du Polisario, pris au dépourvu, n’ont eu d’autre choix que de décamper. Auparavant, ils avaient pris le soin de mettre le feu aux tentes dressées à 2,5 km au sud du poste frontalier d'El Guerguarate. Les images.