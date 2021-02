Vidéo. Elections 2021: Laftit appelle à l'adoption d'urgence de la loi révisant les listes des chambres professionnelles

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a appelé les parlementaires à adopter le plus rapidement possible le projet de loi relatif à la révision des listes électorales réservées aux chambres professionnelles (agriculture, industrie et services, pêche, etc).

"Il y a lieu d'adopter d'urgence le projet de loi 11.21 concernant le code électoral et la révision exceptionnelle des listes électorales réservées aux chambres professionnelles", a déclaré le ministre de l'Intérieur, lors de son exposé, ce mardi 23 février 2021 devant la commission de l'Intérieur, en présentant quatre projets de lois électoraux, dont deux organiques "sur la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers". Le ministre a proposé de prioriser ledit projet de loi pour permettre au processus électoral général de s'engager sur des bases solides. La révision vise à combler le vide remarqué sur les listes, ainsi que sur les sièges vacants après les élections de 2016. "Les listes générales et professionnelles constituent un corps procédural et pratique permettant d'introduire des changements indispensables dans le système électoral", a souligné Abdelouafi Laftit. Il a demandé à accélérer le rythme pour adopter la révision des listes électorales des chambres professionnelles pour permettre la tenue d'une session extraordinaire dans les meilleurs délais. Laquelle session devrait se tenir, selon plusieurs députés, courant mars 2021. Parlement: une session extraordinaire dédiée aux lois électorales? Lors de son intervention, Abdelouafi Laftit a aussi mis en exergue l'augmentation de 30% de la représentativité de la femme lors des élections régionales. Selon des députés interrogés par le360, la commission parlementaire de l'Intérieur va entamer, dès ce mercredi 24 février, ses débats par l'examen des projets de loi 11.21 et 10.21 dédiés notamment aux listes électorales.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini