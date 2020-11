© Copyright : Le360

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) réitère, après la sécurisation d'El Guerguerat par les Forces armées royales (FAR), sa «mobilisation constante» pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume. Les propos de Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du parti.

«Le RNI, à l'instar des autres partis politiques, exprime son appui absolu, fort et sans conditions à la décision historique de Sa Majesté le roi et à l'initiative des FAR de rétablir l'ordre dans la zone d'El Guerguerat», a affirmé dans une déclaration pour Le360, Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants.

«Face aux provocations des séparatistes, et après que le Maroc a pris comme témoin la communauté internationale dont l'ONU, le Royaume ne pouvait rester les bras croisés», a expliqué Aujjar.

«L'intervention des FAR est une décision historique qui repose sur la légitimité internationale, sachant qu'elle est en conformité avec les conventions internationales», a-t-il poursuivi.

Et de souligner que «la sécurisation de la zone ne constitue aucunement une violation des engagements du Maroc, notamment l'accord de cessez-le-feu».