Alors que l'annonce officielle de la composition du gouvernement est imminente, le chef de l'USFP, Driss Lachgar, a réitéré ce jeudi 7 octobre 2021 l'engagement de son parti à jouer "pleinement son rôle" dans l'opposition.

"Nous allons assumer tout notre rôle de principal parti d'opposition suivant notre slogan: le Maroc d'abord", a affirmé le premier secrétaire de l'USFP dans une déclaration pour Le360 alors que l'annonce de la formation du nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch est éminente.

Driss Lachgar s'exprimait en marge d'une réunion de la jeunesse de l'Internationale socialiste (IUSY- International Union Socialist Youth) qui s'est tenue à Rabat à l'initiative de l'Union socialiste des forces populaires (USFP).

"L'USFP a une riche expérience dans l'opposition et c'est pour cette raison que nous n'allons pas faire de la configuration", a-t-il souligné avant d'assurer que sa formation politique assumera "une opposition au gouvernement, pas seulement pour se positionner comme une opposition théorique, mais en contrôlant véritablement les actions et la gestion de l'Exécutif", a souligné en substance le chef du parti de la Rose.

S'agissant de la réunion de l'IUSY à Rabat, Driss Lachgar a salué le rôle qu'a joué son parti dans la préparation et la création, aujourd'hui, d'un réseau international tripartite de la jeunesse, un regroupement composé des organisations issues de l'Amérique latine et de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient).

A travers ce réseau de la jeunesse, auquel ont pris part des représentants de divers pays, "l'USFP continuera à plaider pour la cause nationale, comme il l'a toujours fait, devant les instances internationales" a affirmé Driss Lachgar.

Le Portugais Bruno Gonçalves, secrétaire général de IUSY, a présidé en personne, ce jeudi matin au siège de l'USFP, cette réunion internationale de la jeunesse socialiste qu'a abrité Rabat et qui a abouti à la création de ce réseau.