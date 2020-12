© Copyright : Le360

La campagne de désinformation et de provocations que mène le régime algérien après l’intervention du Maroc à El Guerguerat est totalement vouée à l'échec, a affirmé Driss Lachgar, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), interrogé par Le360.

Driss Lachgar s’exprimait hier, lundi 7 décembre, à la suite d'une rencontre avec une délégation de militants de l'USFP installés en Espagne, venus informer le parti socialiste marocain au sujet des manifestations auxquelles ils ont participé, pour exprimer leur patriiotisme à propos de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Cette délégation venue à Rabat était conduite par la représentante de l'USFP à Madrid, Aïcha El Gourgi.

"L'Algérie a toujours mis des bâtons dans les roues du Maroc. La victoire du Royaume à El Guerguerat l'a enragée, ce qui l'a conduite a provoquer des attaques contre nos ressortissants et nos représentations diplomatiques en Espagne et en France", a martelé Driss Lachgar. "Cette attitude hostile a été dénoncée par des rassemblements tenus par les Marocains du monde", a-t-il de plus rappelé.

Aïcha El Gourgi, qui a été l'une des organisatrices des manifestations de Barcelone, de Bilbao, de Tarragone et de Valence, en Espagne, a salué le sens du patriotisme des manifestants qui "sont sortis dans les rues espagnoles en soutien à la Marocanité du Sahara et en rendant un vibrant hommage au roi Mohammed VI".

La délégation de l'USFP venue d'Espagne se rend d'ailleurs ce mardi 8 décembre 2020 au poste frontière d'El Guerguerat, pour exprimer à la fois "la joie et la fierté des MRE et en même temps le mécontentement à l'encontre de certaines parties espagnoles hostiles à notre cause".