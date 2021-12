© Copyright : le360

Une rencontre de concertation régionale sur la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026 en matière d'emploi s'est tenue, samedi 25 décembre 2021 au siège de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, afin de présenter les programmes et les initiatives lancés dans ces domaines et de promouvoir la création d'opportunités d'emploi dans la région.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné qu'en application des hautes orientations du roi Mohammed VI, le gouvernement a établi une feuille de route des programmes structurants dans le domaine de l'emploi et de la création d'entreprises. Il a rappelé que ces programmes qui revêtent une importance particulière dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Younes Sekkouri a également fait savoir que l'exécutif a mis en route des programmes d'emploi au niveau national, en prenant en considération toutes les tranches d'âge et les spécificités territoriales, et ce, afin de donner une forte impulsion à l'emploi.

Cette rencontre tend aussi à impliquer les acteurs régionaux dans ces programmes et d’échanger sur les programmes Awrach et Forsa qui seront lancés dans toutes les régions au début de l’année prochaine, a-t-il enchaîné.

Pour sa part, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar a jugé nécessaire d’accompagner les très petites entreprises et d’assurer l’inclusion économique des jeunes dans la région, vu ses potentialités, ses infrastructures de taille et son climat d’affaires favorable aux investisseurs tant marocains qu’étrangers.

Lamine Benomar a également souligné que cette initiative vise à renforcer la communication et à échanger les points de vues en matière d'emploi, en application, a-t-il lui aussi rappelé, des hautes instructions royales visant à mettre en œuvre les recommandations du nouveau modèle de développement et à mettre en place une stratégie territoriale axée sur l’inclusion économique et le développement des capacités entrepreneuriales.

Pour sa part, le président du conseil régional, El Khattat Yanja, a indiqué que cette rencontre se veut un espace de dialogue constructif et responsable pour faire le point sur la situation du marché de l’emploi et les chantiers d’envergure qui sont en cours dans la région dans divers domaines.

El Khattat Yanja a, dans ce sens, mis en exergue l’offre de l’exécutif en termes de création d'emplois et d'entrepreneuriat et l'approche participative adoptée par le gouvernement dans ce domaine, rappelant les projets pourvoyeurs d’emploi à l’échelle régionale.

Au cours de cette rencontre, le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, a présenté un exposé dans lequel il a exposé les dynamiques d'investissement et les projets structurants programmés au niveau de la région.

Après avoir mis l’accent sur les conventions et partenariats conclus avec de nouveaux investisseurs pour promouvoir l’employabilité des jeunes, Mounir Houari a rappelé que la région commençait à avoir le vent en poupe, ce qui nécessitait donc l'implication des différents acteurs, au premier rang desquels le secteur bancaire.

Doté de 2,25 milliards de dirhams (MMDH), le programme Awrach profitera à 125.000 personnes en 2022, alors que le programme Forsa, dont le budget s’élève à 1,25 MMDH, ambitionne d’accompagner les porteurs de projets et les petites entreprises.