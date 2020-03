© Copyright : Le360

Le patient de nationalité française, âgé de 52 ans, diagnostiqué positif au test de détection du Covid-19, et qui a été hospitalisé à Marrakech hier, 9 mars 2020, était arrivé de Paris où il réside, a indiqué le chef du département de l'épidémiologie du ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Le représentant du ministère de la Santé a indiqué que la patiente de 89 ans, décédée ce matin, 10 mars 2020, à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca, suite au Covid-19 et à "d'autres pathologies" sera inhumée conformément aux règles sanitaires et médicales, et suivant les rites religieux de la tradition musulmane.

Selon ce haut cadre du ministère de la Santé, en ce qui concerne le patient de Marrakech, les trois membres de sa famille qui l'ont accompagné pour un séjour touristique se trouvent actuellement sous surveillance médicale.

Mohamed El Youbi a affirmé que d'autres proches de ce patient de nationalité française actuellement hospitalisé à Marrakech, qui sont domiciliés en France, et auraient pu être en contact avec lui, pourraient être pris en charge par le corps médical et les autorités sanitaires françaises.

"Depuis l'apparition de la maladie au Maroc, quelques 300 personnes ayant été en contacts de près ou de loin {avec ce patient à Marrakech} ont été contrôlés", a affirmé Mohamed El Youbi, qui assure que l'état de santé des deux patients diagnostiqués positifs au Covid-19, l'un hospitalisé à Marrakech et l'autre à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca, n'inspire "aucune inquiétude".

"Les trois cas ont été contaminés à l'étranger et non au Maroc. C'est un virus importé", a également indiqué Mohamed El Youbi.