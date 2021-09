© Copyright : khalil Essalak / Le360

Après l'audience que lui a accordée Aziz Akhannouch ce mercredi 15 septembre 2021, Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS a émis le vœu que le chef du gouvernement désigné "puisse former son Exécutif dans les plus brefs délais".

"J'ai félicité Aziz Akhannouch pour la confiance royale placée en lui, lui souhaitant la réussite de sa mission. Nous avons évoqué de nombreux sujets liés aux intérêts du pays", a affirmé Nabil Benabdallah devant une centaine de journalistes venus couvrir les déclarations des chefs de partis à l'issue de consultations que le chef de gouvernement désigné mène actuellement.

Lors des élections législatives du 8 septembre dernier, le PPS a obtenu 21 sièges à la Chambre des représentants. Dans sa déclaration prononcée après l'audience, les journalistes présents ont pu constater que Nabil Benabdallah -qui n'était accompagné d'aucun membre de la direction de son parti- n'a rien laissé deviner quant à une possible participation du PPS à la prochaine coalition gouvernementale.

"Nous avons évoqué les défis économique et sociaux, ainsi que la consolidation du processus démocratique", a affirmé le leader du PPS, qui a aussi déclaré que les deux parties auront d'autres occasions pour s'entretenir de ces priorités. "Nous souhaitons que Aziz Akhannouch puisse former son gouvernement dans les plus brefs délais", a conclu Nabil Benabdallah.