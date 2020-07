© Copyright : Le360

Le chef du gouvernement a appelé le grand public, hier soir, dimanche 19 juillet 2020, à faire preuve de civisme, l'invitant à célébrer l'Aïd Al-Adha dans "le strict respect des mesures barrières", en vue d'éviter une deuxième vague de contamination au Covid-19.

Ce message "d'engagement, de mobilisation et de responsabilisation" a été lancé par Saâd Eddine El Othmani lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb, par ailleurs président de la commission scientifique chargée du Covid-19.

"Célébrons cette fête sans dangers et sans contamination", a martelé le chef de l'Exécutif, avant de recommander aux citoyens d'éviter de voyager.

Et d'ajouter qu'en l’absence de traitement, "la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est de respecter les mesures barrières et la distanciation sociale. Portez un masque et restez chez vous. Le virus est toujours parmi nous".

De son côté, le ministre de la Santé s'est félicité que la capacité de dépistage au Maroc ait augmenté, passant, entre mars à juillet, à plus de 20.000 tests quotidiens.

"Nous mobilisons pour cela 26 laboratoires (hôpitaux), outre ceux de l'Institut national d'hygiène, de l'institut Pasteur et de l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Plusieurs cliniques ont été aussi ajoutées à la liste des centres d’analyses", a rappelé le ministre.

"Le taux de létalité, de 1,6%, reste le plus bas du monde", a indiqué Khalid Aït Taleb.

Le chef du gouvernement est en outre revenu sur la question du reclassement des villes et des régions. Il affirme que la situation "reste inchangée depuis l'actualisation du tableau lié aux zones 1 et 2".

Tanger, Marrakech et Kénitra restent donc des villes toujours classées en zone 2.

"Dans une semaine, nous annoncerons une nouvelle évaluation", a promis El Othmani. Ce dernier a d'autre part été interrogé sur la prochaine rentrée scolaire, et a répondu que la situation n'était "toujours pas claire" à ce propos.

Le ministère de l'Education nationale, a-t-il indiqué, a élaboré "plusieurs scénarios 1, 2, 3, mais ne nous précipitons pas, tout peut changer", a tempéré le chef de l'Exécutif.

Il faut rappeler que le gouvernement a annoncé une 3e phase d'allègement du confinement, qui est entrée en vigueur hier, dimanche 19 juillet, à minuit.