Vers un rapprochement économique entre le Maroc et la Corée du Sud

La Corée du Sud a exprimé son intention de conclure des Accords de partenariat économique (APE) avec sept pays émergents. Selon La Vie Éco, le Maroc en fait partie.

Le Royaume pourrait bientôt signer cet accord aux côtés du Kenya, de la Tanzanie, de la Thaïlande, du Pakistan, de la Serbie et de la République dominicaine.

Aux yeux de la Corée du Sud, le Maroc fait partie des sept pays émergents et à fort potentiel avec lesquels le pays souhaite conclure des accords de libre-échange. Relayée par les médias sud-coréens, cette annonce a eu lieu ce vendredi par le ministre sud-coréen du Commerce, de l’industrie et de l’énergie.

A l’origine de cet accord, la volonté de la Corée du Sud de stimuler sa dynamique de croissance et de diversifier son portefeuille commercial et mise sur la conclusion d’une série de partenariats économiques avec ces sept pays.

Les APE ont pour but d’établir un réseau commercial mutuellement avantageux avec les pays partenaires, au-delà d’une simple ouverture de marché.

«Les sept pays ont un potentiel de croissance élevé et disposent d’une grande marge de manœuvre pour une coopération mutuellement bénéfique avec la Corée du Sud», selon le vice-ministre sud-coréen chargé des négociations commerciales, pour lequel ces pays peuvent servir de tête de pont à la Corée du Sud pour étendre davantage son réseau commercial.

Cette année, la Corée du Sud s’apprête à signer des Accords de libre-échange avec plus de 10 pays et un cadre de promotion commerciale avec plus de 20 pays.