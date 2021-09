© Copyright : DR

Kiosque360. Le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour que les enfants déscolarisés et les enfants abandonnés dans les rues soient vaccinés. Cette opération commencera dès la fin de la vaccination des trois millions d’élèves âgés de 12 à 18 ans.

Conformément aux hautes instruction du roi Mohammed VI, la campagne nationale de vaccination sera élargie aux enfants déscolarisés et aux enfants abandonnés dans les rue âgés entre 12 et 18 ans. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 20 septembre, que cette opération vise à contenir la propagation du coronavirus et à atteindre un niveau élevé de l’immunité collective. Le comité scientifique et technique a recommandé la vaccination de cette catégorie de la population dès que le recensement de ces adolescents sera achevé.

Une opération qui va coïncider avec la fin de la vaccination des 3 millions d’élèves dont 1.300.000 ont déjà reçu la première dose. Selon des sources autorisés, le nombre des enfants descolarisés et des enfants abandonnés dans les rues, dont la tranche d’âge varie entre 12 et 18 ans, a été déjà défini. On y trouve la catégorie des enfants déscolarisés mais qui vivent toujours avec leurs parents. Leurs tuteurs devront les accompagner aux centres de vaccination sachant qu’ils ne sont pas assujettis à la prise de rendez-vous, et ne sont pas obligés de se faire vacaciner dans le centre de leur lieu de résidence.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que l’enfant peut être vacciné dans la ville où il se trouve à condition qu’il soit identifié via la carte nationale de ses parents ou de ses tuteurs. Par ailleurs, les pouvoirs publics vont, en coordination avec les aceteurs de la société civile, intégrer les enfants de rue dans la campagne nationale de vaccination.

Les services du ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, vont mobiliser toute la logistique nécessaire et les unités ambulantes pour une vaccination sur place.

Il faut rappeler que les instructions royales en faveur de cette catégorie de la population entrent dans le cadre d’une politique publique intégrée pour la protection de l’enfance qui s’étale sur une décennie (2015/2025).