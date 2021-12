© Copyright : DR

Kiosque360. Une troisième action en justice devrait être intentée contre les décisions prises récemment par le Conseil national de l’USFP et qui préparent la route à une réélection de Driss Lachgar pour un troisième mandat. Cert article est une revue de presse du quotidien Al Ahdat Al Maghribia.

La candidature de Driss Lachgar pour un troisième mandat en tant que Premier secrétaire de l’USFP ne réjouit pas tout le monde au sein du parti. Beaucoup de ses leaders envisagent un recours devant la Justice pour s’assurer de la légalité des dernières décisions du Conseil national du parti de la Rose et qui ouvre la porte à une réélection de Driss Lachgar.

Dans son numéro du lundi 27 décembre, Al Ahdath Al Maghribia écrit que Mohamed Boubekri, un des candidats à l’élection du Premier secrétaire de l’USFP, devrait rejoindre ceux qui avant lui ont annoncé un recours devant la Justice. Dans leur ligne de mire les décisions du Conseil national qui ont autorisé les secrétaires régionaux et provinciaux du parti, ainsi que son Premier secrétaire à prétendre à une troisième élection, portant ainsi la période durant laquelle ils peuvent être maintenus à leur poste à 15 ans au lieu de 10 ans auparavant.

Comme le souligne le quotidien, avec le recours de Mohamed Boubekri, qui ne s’est d’ailleurs pas caché ces derniers jours en critiquant avec virulence Driss Lachgar, ce dernier devra faire en tout avec trois actions en Justice, en attendant éventuellement d’autres opposants à sa réélection. Les deux autres recours présentés à ce jour sont ceux de Hasna Abouzaid, une ancienne députée de l’USFP, et de l’avocate Rachida Ait Hammi. Les deux demandent l’invalidation des décisions du dernier Conseil national, ainsi que la formation des secrétariats de différentes commissions du parti.

Pour les soutiens de Driss Lachgar, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, les décisions aujourd’hui dénoncées sont parfaitement légitimes, puisqu’elles ont été prises en toute légalité suite à un vote du Conseil national. Les opposants ne remettent, toutefois, pas les résultats de ce vote en lui-même, mais plutôt la légitimité du Conseil national à se prononcer sur des dispositions régissant le parti et qui sont du ressort du congrès national. Ce dernier est, pour eux, l’instance interne suprême habilitée à prendre de pareilles décisions. Ils ajoutent que si le Congrès a délégué par le passé cette prérogative au Conseil national, cela était pour une durée bien déterminée et non indéfinie.

En tout cas, quel que soit le résultat des recours en justice contre un troisième mandat de Driss Lachgar, ce qui est sûr à ce jour est que la bataille politique sera bel et bien rude en vue de la prochaine élection du Premier secrétaire du parti de la rose, tant ses leaders ne sont pas tous alignés sur la même position.