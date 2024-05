USFP: Driss Lachgar sous le feu des critiques

Les plus proches dirigeants du premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, critiquent ses tentatives désespérées de rejoindre le gouvernement d’Akhannouch. Ils l’accusent d’aliéner l’identité du parti en adoptant un discours antinomique jusqu’à tomber dans «l’errance politique et l’exclusion de l’USFP de toutes les classifications possibles», rapporte Assabah du week-end ( 25 et 26 mai).

Le parti s’est éloigné de l’opposition, est interdit de gouvernement et a été incapable de formuler un soutien critique. Une source socialiste s’est étonnée du discours contradictoire de la direction de l’USFP quand son patron persiste à vouloir entrer dans le gouvernement tout en n’ayant aucun embarras à mener une campagne pour la présentation d’une motion de censure contre ce même gouvernement.

Selon une source proche du chef de l’Exécutif, le souhait de Lachgar de rejoindre le gouvernement contraste avec le ton de son discours. Et le même intervenant de préciser que «la majorité gouvernementale est confortable et homogène. Par conséquent, rien ne justifie un changement de coalition». Des propos qui laissent entendre que le remaniement prévu ne concernera que le cercle des ministres, sans toucher aux trois composantes de la coalition.

Le patron de l’USFP, relaie Assabah, n’en démord pas, puisqu’il appelle le chef du gouvernement à adopter une «véritable politique libérale» tout en soulignant lors d’une sortie médiatique que «le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a indiqué, il y a quelques jours, pendant la présentation du bilan de son gouvernement devant le parlement, que le programme qu’il applique est celui de l’USFP».

Abordant l’éventuel remaniement ministériel, Driss Lachgar a souligné: «Nous considérons au sein de l’USFP que le Maroc est engagé dans de grands chantiers et que la place naturelle de notre parti est dans le gouvernement et non dans l’opposition».

Toutefois, la majorité insiste pour que les socialistes demeurent dans l’opposition, comme l’a exprimé un dirigeant de leur groupe parlementaire, en précisant que la demande de Lachgar est inacceptable.