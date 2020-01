© Copyright : DR

Malgré la ferme mise en garde du secrétaire général de l'ONU, des éléments du front polisario ont empêché, ce lundi matin, les participants au 12e rallye "Africa Eco Race" de traverser le couloir terrestre de Guergarat, reliant le Maroc à la Mauritanie.

Le polisario a ignoré l'avertissement du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a exigé samedi dernier du front séparatiste "le maintien de la circulation civile et commerciale à Guergarat".

Une vidéo parvenue à Le360 à l'instant, depuis Guergarat, montre une meute de nervis séparatistes se mettre ce lundi matin, 1" janvier 2020, en travers de la route des participants au 12e Rallye Africa Eco Race, dont le passage via le couloir terrestre Guergarat, en provenance de Dakhla, était prévu au cours de cette même matinée.

La vidéo et les images transmises depuis Guergarat, montrent des agitateurs à la solde du FP bloquer la voie devant 4x4, au vu et au su des éléments de la Minurso, qui avaient pris position samedi dernier aux abords de la route, à proximité d'un "bivouac" installé par une quinzaine de séparatistes, après avoir tenté en vain de dissuader les assaillants de lever les barricades dressées au niveau de ce passage et ainsi permettre aux participants de traverser en direction de la Mauritanie, avant-dernière étape du rallye Monaco-Dakar.

Cet agissement en dit long sur les méthodes gangstéristes auxquelles le front séparatiste continue de se livrer impunément.

Une énième provocation qui nécessite ainsi une ferme riposte de la part du Conseil de sécurité, pour remettre à sa place ce front aventureux, et ses mentors algériens, visiblement inconscients des conséquences que pareils agissements pourraient occasionner pour la région.