Les Lions de l'Atlas ont été reçus et décorés par le roi Mohammed VI, mardi 20 décembre 2022.

© Copyright : DR

Kiosque360. L’accueil populaire réservé à l’équipe nationale et la cérémonie royale organisée en l’honneur de ses membres et leurs familles est le signe que le Maroc est sur la bonne voie. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les Marocains sont sortis dans la rue, mardi, pour accueillir l’équipe nationale de football. Un accueil historique dont tout le monde a pu être témoin. Le monde entier a aussi suivi de près la prestation remarquable du Onze national au Mondial du Qatar.

Des dizaines de milliers de Marocains, petits et grands, venus de toutes les régions du pays, habillés des couleurs nationales et arborant le drapeau du Royaume, étaient là pour accueillir l’équipe nationale, classée désormais quatrième parmi les grandes nations footballistiques dans le monde, écrit l’éditorialiste du quotidien Al Akhbar dans l’édition du jeudi 22 décembre.

Toutes ces personnes ont fait le déplacement pour dire aux membres de l’équipe nationale leur fierté, mais aussi leur reconnaissance pour leur exploit inégalé. C’est tout à fait normal, certes. Mais, d’un autre côté, relève l’éditorialiste, «on ne peut passer à côté des vraies leçons à tirer de ces festivités et ce cérémonial. La foule venue accueillir l’équipe nationale et la cérémonie royale organisée en l’honneur de ses membres, renseignent avant tout sur la symbiose entre le roi et le peuple. Dans le bonheur comme dans les moments de détresse. Ce n’est pas seulement la célébration d'un exploit sportif, aussi éclatant soit-il, c’est un hommage au niveau footballistique atteint par notre pays, comme dans bien d’autres domaines».

Notre pays, poursuit l’éditorialiste, «se fraie un chemin avec détermination et sérénité dans plusieurs domaines. Il enchaîne les réalisations tout en encaissant les coups de ses adversaires sans vraiment accorder une trop grande attention aux campagnes systématiques qui visent à l’atteindre, sans pour autant y arriver». C’est le cas dans les domaines du sport, de la sécurité, de la diplomatique, du social et du développement. Autant de chemins, longs et fastidieux, sur lesquels le Royaume ne cesse d’avancer avec détermination.

La foule qui s’est déplacée pour accueillir nos champions, l’accueil chaleureux, paternel et familial que leur a réservé le Roi, loin de la rigueur du protocole, sont à la fois signe de réussite de la politique du sport dans notre pays et témoin de la fierté exprimée par le souverain à l'équipe sportive.

Il s'agit aussi d'un message clair: notre pays est en toujours quête de plus de réussites et d'exploits dans les domaines des politiques, administratifs, de la santé, de l’enseignement, de l’emploi...

Selon l’éditorialiste, l’exploit réalisé par notre pays dans le domaine du football doit être annonciateur d’autres réussites dans bien d’autres domaines. «Le Maroc doit garder le cap et marquer des buts dans les filets de ses adversaires. Notre pays est déterminé à sortir vainqueur de toutes les compétitions et combats dans lesquels il s’engage. Et ceux qui ont voulu lui nuire n’ont fait que renforcer cette détermination», conclut l’éditorialiste.