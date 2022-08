© Copyright : MAP

Kiosque360. La communication du gouvernement Akhannouch sur les réseaux sociaux a connu une baisse sensible durant le dernier trimestre. C’est ce qui ressort du dernier rapport de l’0bservatoire des opinions publiques numériques. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Une étude de l’0bservatoire des opinions publiques numériques (O2PN) indique que la communication des acteurs publics au Maroc, que ce soit le chef du gouvernement ou les ministres, a connu une baisse sensible.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 4 août, que l’indice de l’empreinte numérique durant les trois derniers mois a enregistré une baisse de 10% dans la communication du gouvernement en comparaison avec le premier trimestre de l’année en cours. La communication du chef du gouvernement a connu une baisse de 41% par rapport au dernier quadrimestre de 2021 et de 15% en comparaison avec la première moitié de l’année 2022. Une baisse qui explique les demandes de l’opposition et l’ensemble des citoyens réclamant des éclaircissements sur plusieurs questions au gouvernement.

Lequel gouvernement «faute de réponses claires et convaincantes a préféré le silence. Toutefois, le chef de l’Exécutif détient la part du lion dans la communication de son équipe, suivi du ministère de la Santé grâce aux publications sur le Covid-19 même si sa couverture numérique a diminué de 24%. Le ministère de l’Équipement et de l’eau a enregistré une croissance de 200% en comparaison avec les premiers mois de 2022 grâce à ses campagnes de sensibilisation sur la sècheresse. Tout comme le ministère de l’Intérieur et celui du commerce dont les couvertures numériques ont évolué respectivement de 66 et 72 %. Le quotidien Assabah souligne qu’en matière de taux d’engagement les ministères de la Santé, de l’Équipement, du Commerce, de l’Éducation nationale ainsi que la primature occupent les cinq premières places.

Le rapport a pointé du doigt la communication des régions en affirmant «qu’Il est clair que la communication au niveau des régions est en panne alors qu’elle était censée consacrer la régionalisation avancée de façon naturelle». Cependant, ajoute l’O2PN, la région de l’Oriental communique de façon relative alors que les autres régions sont loin du niveau requis. Il faut savoir que l’empreinte numérique est une mesure quantitative de la présence d’une «entité» spécifique sur l’ensemble des médias sociaux, blogs, forums, presse numérique et sites électroniques, exprimée en nombre de personnes couvertes par ces publications.