C’est un nouveau gage des bonnes relations entre le Maroc et les Etats-Unis d’un côté, et une confirmation de la fraternité qui lie le Royaume au Sénégal de l'autre. Cette semaine démarrent de nouvelles manœuvres militaires réunissant les trois pays, ainsi que d’autres partenaires. Une suite aux exercices traditionnels que le Maroc et les Etats-Unis ont l’habitude de mener.

Dans son édition du lundi 14 mars, Al Ahdath Al Maghribia écrit que la marine royale prend part à l’édition 2022 de l’exercice maritime multinational dénommé "Obangame Express", organisé conjointement par les Forces armées sénégalaises et le Commandement des Forces navales américaines pour l'Afrique.

Citant le forum-Far Maroc spécialisé dans l’actualité militaire marocaine, le quotidien explique que cet exercice a lieu depuis le 8 mars courant et s’étalera jusqu’au 18 du même mois. Des unités militaires issues de 32 pays y participeront, avec un focus mis sur la préservation de la sécurité maritime, ainsi que sur des sessions d’études axées sur la sécurité dans le golfe de Guinée et les côtes Ouest de l’Afrique.

D’après la même source, l’objectif principal de cet exercice est de renforcer la coopération militaire dans le domaine de la sécurité maritime dans l’ouest et le centre de l’Afrique, ainsi que le renforcement des connaissances dans ce domaine et le partage d’expérience en matière de lutte contre les activités maritimes illégales. Cela comprend le trafic de drogues et d’armes, mais aussi la piraterie.

Sur un autre registre, il semble que les Etats-Unis et le Maroc orientent de plus en plus leur coopération militaire vers une entente mutuelle qui se renforce chaque année grâce aux différents exercices organisés.

D’ailleurs, comme le rappelle Al Ahdath Al Maghribia, les deux pays avaient déjà conclu un accord de défense, qualifié d’«historique» par les deux parties. Il a été signé en octobre dernier dans le cadre de la Feuille de route de coopération en matière de défense pour la période 2020-2030.

Cette dernière, ajoute le quotidien, vise à renforcer la coopération entre les deux pays en matière de défense, à soutenir la décision royale actant l’encouragement du développement d’une industrie militaire nationale et à acter le rôle stratégique du Maroc comme acteur clé pour la préservation de la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.