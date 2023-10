UA: la recette marocaine pour le développement de l’Afrique

Intervenant, lors de la Retraite ministérielle sur l’Agenda 2063 qui se tient à Kigali du 1er au 3 octobre, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA), Mohamed Arrouchi, a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la réforme institutionnelle de l’UA qui demeure tributaire d’une mise en œuvre efficace du deuxième plan décennal de l’Agenda 2063. Le diplomate marocain a rappelé le rôle primordial que jouent l’UA et ses différents organes dans l’exécution, l’accompagnement et l’évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda continental de développement, rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

Et Arrouchi de souligner que la réalisation de la vision de l’Afrique ne peut se faire qu’à travers la forte participation des communautés économiques régionales dans le processus de développement, en tenant compte des spécificités des pays africains dans l’élaboration des objectifs du prochain Plan: «L’Afrique ne peut se développer et mettre en œuvre le Plan décennal de l’Agenda 2063 sans le respect du bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Il faut, en outre, défendre les causes nobles et les intérêts vitaux du continent africain et de ses citoyens, loin de tout agenda et des intérêts étroits afin de garantir une paix et une stabilité durables», insiste Mohamed Arrouchi.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le diplomate marocain a indiqué, en outre, que «dans le contexte continental actuel caractérisé par des défis inédits, l’UA est appelée à être créative dans la mise en œuvre efficace du deuxième plan décennal, d’en faire le suivi et de l’évaluer. Il faut accélérer l’exécution des stratégies et des programmes de développement visant la sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire».

Cette Retraite des ministres africains à Kigali vise à évaluer le premier Plan décennal et à élaborer le deuxième de l’Agenda 2063, ainsi que la classification des principaux projets et des questions relatives au financement. Il faut rappeler que les chefs d’État et de gouvernement de l’UA avaient annoncé, en mai 2013, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’UA (ancienne OUA), le lancement des Agendas 2063. Il s’agit d’un document de travail stratégique et d’un plan ambitieux visant à transformer l’Afrique en puissance mondiale dans les cinquante prochaines années (2013/2063).