Au cours de 10 années, ils ont essayé de nous envelopper d’un voile d’interdits reposant sur une pseudo-morale qu’ils teintaient des couleurs de l’Islam et qui n’était en vérité qu’une succession de tabous inventés, sectaires et étrangers à notre culture ancestrale.

Certes nous ne vivions pas dans les ténèbres, SM le Roi est là pour garantir notre liberté et nous préserver des dérives et la société civile agissait pour contrecarrer les velléités d’obscurantisme, portées par ce qui porte si mal le nom de "lampe".

Mais toujours est-il que la pesanteur morale que faisait porter le PJD sur notre société était palpable, lourde, contraignante: la jeunesse et les femmes en étaient –comme avec tous les obscurantistes– les premières victimes!

Il ne s’agit pas d’instaurer une chasse aux sorcières, même si ce parti politique ne s’en est, quant à lui, pas privé durant ces 10 années, mais tout simplement de faire un état des lieux au moment où la lampe s’éteint.



Sans doute d’aucuns voudront demander une reddition des comptes financiers, moi ici je voudrais m’exprimer sur un tout autre plan et parler de reddition des comptes sur le plan moral.



Rappelons-nous: ces gens ont fait encore plus de mal à notre société (et en particulier la jeunesse) par leur hypocrisie, leurs soi-disant bonnes mœurs, leur prétendue défense de valeurs –en vérité des tabous sectaires, ce qui est très différent– qu’ils n’en ont fait à notre pays par leur incompétence.



D’affaire du bisou de Nador (des gosses de 15 ans!), en diabolisation des jupes, de la musique, du cinéma, sans oublier les shorts des jeunes filles belges et tant d’autres... Ils ont privé toute une génération (10 ans!) d’une partie de sa vie, d’une partie de sa jeunesse.

Alors qu’eux-mêmes se livraient –toute pudeur envolée– à tout ce qu’ils interdisaient aux ados...



Cette jeunesse d’ailleurs les jugera, car ils l’ont culpabilisée pendant une décennie!

Il ne faut jamais sous-estimer le peuple marocain, les ennemis de l’extérieur l’ont appris à leurs dépens et les Plenel et autres petits capos en ressentent encore la cuisante gifle. Ceux qui, au sein même de notre Nation, ont cru pouvoir manipuler la population en sont aussi pour leurs frais: les extrêmes ne comprennent rien à la mentalité de notre peuple, confis qu’ils sont dans leur entre-soi.

Les Marocains sont bienveillants, pacifistes, joyeux vivants, ouverts… Or les pjidistes ont oublié cela, eux qui ont voulu les asphyxier par une morale rigoriste, par des "valeurs" importées, une sorte de dictature des mœurs qui ne disait pas son nom.

Ils n’ont pas senti que souterrainement, dans les profondeurs de notre société, le refus grandissait, l’impatience s’accumulait, l’envie de sortir de ce carcan se faisait chaque jour plus grande.



Ils ont méconnu la jeunesse, minoré la femme, ils le payent aujourd’hui très cher!

Bien évidemment, l’injustice sociale, leur gestion chaotique, leur incompétence sont pour beaucoup dans leur défaite mais croyez-moi –moi qui partage le quotidien de notre jeunesse– la gifle qu’ils viennent de recevoir, c’est avant tout à nos jeunes qu’ils la doivent!



La jeunesse s’est inscrite, nombreuse, sur les listes électorales cette année, de jeunes candidats sont apparus sur différentes listes et surtout une forte campagne d’incitation au vote est née sur les réseaux sociaux. J’en suis le témoin: une multitude d’associations de jeunes, engagées sur le terrain: Mogajeunes, MogaMoujaSurf, Kech’Jeunesse, Les 109, Hip-hop Family, Acti’Fes, Rihla, Crescendo, Champions de la Ville etc., ont lancé une série de visuels sur le Net et de flyers, afin d'inciter la jeunesse à voter pour peser sur son avenir. Des collectifs tels Aji Souwet, Nod Sawet ont fait également un gros travail de mobilisation des jeunes, les effets ainsi multipliés ont été percutants et ont atteint la Jeunesse!

Le PJD est passé à côté de tout cela, il est passé à côté de la jeunesse et, croyez-moi, cela est sûrement l’une des causes premières de leur chute, ce doit être aussi une leçon à retenir pour les vainqueurs!



Bien sûr être performant dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé… est primordial lorsque l’on est au gouvernement et que l’on a été élu sur un programme, mais croyez-le, rien n’est plus dangereux que de marginaliser la jeunesse, l’emprisonner dans des interdits, la priver d’espoir, de perspectives, chercher à la sevrer de culture, de joie de vivre. En quelques mots, vouloir qu’une jeunesse soit vieille avant même que d’avoir été jeune!

A vouloir être un directeur des consciences, le PJD est devenu le fossoyeur d’une espérance, celle de la vie tout simplement!



Le peuple marocain, sa jeunesse, l’ont renvoyé à ses ténèbres, la lampe et sa flamme lugubre est éteinte, les lumières sont rallumées, que les nouveaux élus en tirent les bonnes leçons et agissent, faisons-leur confiance, mais restons vigilants.

Allez les jeunes, marchez, courez, volez, vous avez en notre Roi le meilleur des alliés!