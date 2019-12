© Copyright : DR

Kiosque360. L’organisation terroriste Daech menace de commettre des attentats en Europe pendant les fêtes du Nouvel An. Ces menaces sont prises très au sérieux par les autorités des pays de l'UE, qui prévoient de renforcer leurs mesures de sécurité dans les zones d’affluence et les lieux de culte.

Malgré ses cuisantes défaites sur les terrains syrien et irakien, Daech profère, de nouveau, des menaces contre les pays européens à l’approche du Nouvel An. L’organisation terroriste essaye de narguer l’Occident en parlant d’éventuels attentats via des "loups solitaires" pendant les fêtes.

Une vidéo récemment diffusée sur l’une des plateformes de Daech, montre des jihadistes armés s’en prenant directement à l’Espagne. Le journal espagnol La Razon rappelle qu’en avril dernier, pendant les fêtes de Pâques, Daech avait brandi les mêmes menaces à l’encontre de notre voisin du nord et d’autres pays européens. D’ailleurs les médias, ainsi que les services de sécurité occidentaux, ont toujours pris au sérieux ces menaces, qui ont parfois été suivies par des attentats meurtriers.

La plupart de ces opérations avaient visé des citoyens innocents dans les marchés de Noël comme ce fut le cas lors de l’attentat du camion-bélier à Berlin. D’ailleurs, plusieurs pays européens ont pris des mesures de sécurité renforcées dans toutes les zones d’affluence pour parer à tout risque d’attentat. Les autorités françaises ont prévu de déployer plus de 95.000 membres parmi les forces de l’ordre pour sécuriser les festivités du Nouvel An. Selon les médias français, la sécurité sera renforcée dans les marchés de Noël, les supermarchés, les lieux de culte ainsi que les sites touristiques et les moyens de transport public.

Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte, dans son édition de ce jeudi 19 décembre, que les autorités françaises vont par ailleurs déployer des renforts aux agents des forces de l’ordre autour des églises orthodoxes, pour la fête de Noël, célébrée le 7 janvier, ainsi qu'autour des synagogues, pendant la fête de Hanoucca, dès ce 22 décembre.

Face au risque terroriste, au Royaume-Uni, les autorités britanniques ont décrété l’état d'alerte pour l'ensemble des agents de la police et des services de renseignement. L’objectif étant d’assurer la sécurité des citoyens et des touristes qui fêtent le Nouvel An en Grande-Bretagne particulièrement les Américains, les Canadiens et les Japonais.

Aux Etats-Unis, le maire de New York a annoncé que les mesures de sécurité prévues pour les festivités du Nouvel An n'ont encore jamais atteint cette envergure, particulièrement pour le traditionnel grand rassemblement de Times Square, le 31 décembre 2019.