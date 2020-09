© Copyright : DR

Kiosque360. Avec la nouvelle cellule terroriste démantelée ce jeudi dans plusieurs villes du royaume, l’arsenal saisi, mais aussi la manière dont les terroristes ont été neutralisés, la presse nationale est unanime à conclure qu’un bain de sang a été évité de justesse au Maroc. Tour d’horizon.

«La cellule de l’homme au triporteur neutralisé par le BCIJ». C’est par ce titre en pleine manchette de sa Une que le quotidien Al Ahdath Al Maghribia a abordé, dans son édition du 11 au 13 septembre, le démantèlement spectaculaire, ce jeudi 10 septembre à l’aube, d’une cellule terroriste liée à Daech.

Selon le quotidien, les Forces spéciales du «Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) ont évité au Maroc un bain de sang», et ce suite à une opération antiterroriste menée simultanément dans quatre villes différentes: Temara, Skhirat, Tiflet et Tanger. Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a assisté en personne, et supervisé l’opération menée à Temara.

D’ailleurs, c’est à Temara que l’un des présumés terroristes a tenté de résister aux agents du BCIJ, en menaçant de se faire exploser avec une grande bonbonne de gaz. Il a fallu l’usage de bombes assourdissantes et autres grenades lacrymogènes pour le neutraliser.

Assabah, pour sa part, rappelle que parmi les 5 terroristes arrêtés ce jeudi par le BCIJ, et dont la moyenne d’âge est de 31 ans, un autre, à Tiflet cette fois-ci, a opposé une résistance farouche aux hommes du BCIJ, blessant même l’un deux à l’aide d’une arme blanche, avant d’être neutralisé suite à des tirs de sommation à balles réelles.

Assabah ajoute que les terroristes, appartenant à la même cellule liée à Daech, avaient choisi comme modus operandi de se disperser dans différentes localités et de jouer la discrétion absolue, en attendant de passer à l’action. Pour ce faire, tout un arsenal a été préparé et placé dans diverses caches, allant de ceintures explosives, aux haches, en passant par les produits chimiques, les moyens électroniques sophistiqués, les bonbonnes de gaz butane de différentes tailles, sans oublier les coutelas, les jumelles, cagoules et autres manuels du Daéchien.

C’est semble-t-il, la ville de Temara qui aurait servi de poste de commandement à la cellule terroriste, puisque l’essentiel de son arsenal y a été saisi. Ainsi, selon le quotidien Al Akhbar, Temara reste toujours sous haute surveillance sécuritaire, et particulièrement au niveau de Hay El Koura, quasiment encerclé par les forces de l’ordre, avec des snipers du BCIJ positionnés sur le toit de plusieurs immeubles.