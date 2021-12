© Copyright : DR

Kiosque360. L’ancienne députée et dirigeante de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) vient de déposer sa candidature pour le poste de premier secrétaire. Sa manière de procéder fait déjà jaser à l’USFP. Cet article est une revue de presse du journal Assabah.

Deviendra-t-elle la première femme à diriger le plus grand parti de gauche du Maroc ? En tout cas, nombreuses sont les personnes qui la voient déjà au poste. Hasna Abouzaid, l’ancienne députée socialiste, vient de déposer sa candidature pour la succession de Driss Lachguar qui manifestement brigue, lui-même, un troisième mandat, en tant que premier secrétaire de l'USFP. L’événement n’est pas passé inaperçu.

Abouzaid a déposé sa candidature, mardi 14 décembre, à travers un huissier de justice, précise le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 16 décembre. Et c’est justement ce détail qui divise aujourd’hui l’USFP. Ce n’est pas sa candidature qui est contestée, mais c'est la manière pour la déposer qui est remise en question. Se porter candidate n’est, en effet, pas nouveau pour Abouzaid. En 2017 déjà, elle avait exprimé son intention de se positionner face au même Lachguar pour le poste. A l’époque, avec neuf autres membres du bureau politique, au demeurant des grosses pointures, elle avait mené une fronde contre le premier secrétaire.

Ce groupe de dix dirigeants socialistes avait alors appelé ouvertement à une refonte du parti. A l’époque, l’actuelle candidate à la direction du parti avait protesté contre la manière dont fonctionnait le comité préparatoire du dixième congrès. Elle avait estimé que le premier secrétaire en avait le contrôle absolu. Ce qui explique sans doute sa décision de faire recours à un huissier de justice parce que, aujourd’hui encore, on affirme dans son entourage qu’elle n’a pas du tout confiance en la direction de son parti.

C’est d’ailleurs Abdelilah Stitou, une figure connue du parti socialiste qui le confirme. Cité par Assabah, il affirme que "l’actuelle direction est incapable de garantir les conditions minimales de concurrence démocratique pour ce poste. D’où la décision de la candidate de lui notifier, de la manière la plus officielle, sa candidature avant de la rendre publique". Car, souligne la même source, toujours reprise par Assabah, " on ne peut traiter avec une direction qui met à la porte les militants du parti qu’à travers un huissier de justice".

Dans l’autre camp, le geste fait mal. Aicha El Gorji, actuelle députée le dit clairement. "Déposer sa candidature à travers un huissier de justice est un comportement qui est étranger à la culture de notre parti", s’indigne-t-elle. Cela sans manquer de préciser que même lors du troisième congrès lorsque les futurs fondateurs du PADS ont quitté le parti, personne n’a fait appel à un huissier de justice. Cela n’a pas été le cas, non plus, au début des années 2000 lorsque feu Noubir Amaoui a quitté le navire, ni bien plus tard quand Abdelkrim Benatik, lui aussi actuel candidat à la succession de Lachguar, a claqué la porte de l’USFP.

Quelle que soit la méthode utilisée par la dirigeante socialiste, en froid avec l’actuelle direction depuis 2017, pour notifier sa candidature, après tout ce n’est qu’une question de forme- elle n’en reste pas moins qu’elle est déjà, pour plusieurs observateurs, parmi les candidats les favoris pour diriger le parti d’Abderrahim Bouabid pour les quatre années à venir.