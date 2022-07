© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé, ce lundi 18 juillet 2022, qu’il est en cours d’élaboration d’une stratégie efficiente en matière d’eau potable, axée sur quatre points, dont celui de la récupération et la réutilisation d’un milliard de mètre cubes d’eau qui se jettent, via des rivières, chaque année dans la mer.

«Il est inconcevable que nous perdions un milliard de mètres cubes de cette manière, comme il est inconcevable de dilapider d’une façon anarchique les eaux de puits et celles des nappes phréatiques, comme il est regrettable que nous perdions 60% des eaux potables à cause de canalisations délabrées et vieillottes», a déclaré le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, lors de la présentation, ce mardi 18 juillets 2022, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, les principaux axes de cette stratégie.

La capacité des nappes phréatiques, selon lui, est descendue dernièrement d’un total de 9 milliards de mètres cubes à 4 milliards seulement. «Il faut découvrir d’autres nappes et réglementer le creusement des puits en accordant des autorisation à travers la création d’un guichet unique», a-t-il expliqué.

Nizar Baraka a aussi évoqué l’importance du dessalement de l’eau de mer et le traitement des eaux usées. «Notre stratégie va encourager ces deux procédés en proposant la signature de conventions avec les collectivités territoriales, les industries telle que le tourisme afin de promouvoir largement l’usage des eaux usées traitées», a-t-l déclaré.

Et d’ajouter, «Nous n’exploitons actuellement que 70 millions de mètres cubes d‘eaux usées retraitées et nous envisageons d’élever cette production à court terme à 350 millions de mètres cubes, avant d’atteindre dans un proche avenir une capacité d’un milliard de mètres cubes» .

A cet effet, plusieurs stations d’épuration d’eau seront construites à Salé, Témara, Mohammédia et dans d’autres villes. Pour faire face à la rareté de l’eau dans certaines régions comme celles de Tensift, de Ouarzazate et de Casablanca, le ministre de l’Equipement soutient la réalisation de projets de transfèrement des eaux de barrages et des fleuves en direction des bassins souffrant d’une insuffisance hydrique.

Quant au dessalement de l’eau, le ministre a rappelé le début de construction des stations de Nador et Safi en décembre prochain et celle d’El Jadida en mars 2023.

Nizar Baraka a enfin appelé au lancement d’une campagne de sensibilisation pour l’exploitation et la consommation judicieuse de l’eau en recommandant la limitation de l’arrosage des jardins et du lavage des véhicules.

«Avant d’entreprendre, dans les prochains mois, la construction de 129 barrages colinéaires, nous allons procéder dès maintenant à la mise en service de 700 camions citernes pour approvisionner les régions sèches ainsi que le lancement de plusieurs unités mobiles de dessalement d’eau provenant des puits d’eau à forte salinité», a conclu le ministre.