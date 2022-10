Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, et les membres du bureau national du SNEsup à l'issue d'une réunion, jeudi 20 octobre 2022.

Une revendication longuement défendue par les syndicats du secteur de l’enseignement supérieur vient d’être accordée. Le gouvernement a approuvé une augmentation, à hauteur de 3.000 dirhams, des salaires des enseignants chercheurs. L’information a été confirmée, pour Le360, par le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui.

Les travaux de la commission technique mixte, réunissant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le Syndicat national de l'enseignement supérieur au Maroc (SNESup) ont porté leurs fruits. Un accord vient d’être signé, ce jeudi 20 octobre 2022, en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement a approuvé la revalorisation des salaires revendiquée par les enseignants chercheurs, a affirmé Abdellatif Miraoui, contacté par Le360. Selon Jamal Eddine Sebbani, secrétaire général du SNESup, cette augmentation, qui s’élève à 3.000 dirhams, concernera les trois grades: les enseignants vacataires, les maîtres de conférence et les professeurs d’enseignement supérieur (PES). Elle sera graduellement appliquée sur trois tranches à partir du 1er janvier 2023, et s'étalera sur 2024 et 2025.

Par ailleurs, toujours selon le SG du SNESup, le gouvernement a approuvé certains amendements du statut des enseignants chercheurs proposés par le syndicat. Il s’agit notamment de la mise en place d’une nouvelle porte d’entrée au métier d’enseignant chercheur et la prise en compte de l’expérience professionnelle préalable à l’accès à la fonction publique. L’objectif escompté étant de mettre en place un statut qui soit attractif et qui permette une évolution de carrière.