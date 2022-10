Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, donne une déclaration à la presse en marge de sa visite de terrain à l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), à Tanger, le 4 octobre 2022.

© Copyright : El Hafre / MAP

Lors de la session des questions orales à la Chambre des conseillers, tenue ce mardi 18 octobre 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a annoncé avoir «trouvé des solutions» aux problèmes des enseignants chercheurs.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, s’est prononcé, ce mardi 18 octobre 2022 lors de la session des questions orales à la Chambre des conseillers, sur l’évolution des négociations que mène son département avec ses partenaires sociaux au sujet de la situation des enseignants chercheurs et des cadres administratifs du ministère.

Il a assuré, lors de son passage, avoir «trouvé des solutions» aux problèmes de ces deux catégories et ce, en concertation avec les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement supérieur. «Ces solutions seront annoncées dans les jours à venir», a précisé le ministre face à la Chambre des conseillers.

Il a aussi rassuré sur le fait que le chantier de la réforme de l’enseignement supérieur «est sur les bons rails», tout en sollicitant les conseillers «d’accorder plus de temps au ministère pour se pencher sur des dossiers en suspens depuis une dizaine d’années».

Il convient de rappeler que lors de la dernière réunion de la commission mixte, réunissant Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget et le Syndicat national de l'enseignement supérieur au Maroc (SNESup), Fouzi Lekjaa avait affirmé la disposition du gouvernement à revoir le statut des enseignants chercheurs et à examiner la proposition du syndicat portant sur la revalorisation des indemnités des enseignants chercheurs, avait indiqué le bureau national du SNESup dans un communiqué.

Cette réunion a permis aussi de faire avancer les négociations dans la perspective de finaliser le projet du nouveau statut des enseignants chercheurs, a indiqué Jamal Eddine Sebbani, secrétaire général du SNESup, contacté par Le360. «Nous avons eu plusieurs signes positifs de la part du gouvernement qui a montré sa volonté de réformer le système. Cette réforme nécessite une révision des lois encadrant la profession, notamment une revalorisation des salaires», a-t-il noté.

Cette revalorisation salariale a donc été l’un des points principaux abordés par la commission présidée par Fouzi Lekjaa. L’objectif de cette révision, revendiquée par le syndicat, est de rendre le métier plus attractif à travers la revalorisation des indemnités des enseignants chercheurs, dans le but d’attirer les meilleures compétences.

Pour rappel, le projet de réforme du statut de l’enseignant chercheur prévoit, entre autres, une revalorisation de leurs indemnités allant de 2.000 dirhams pour les professeurs assistants, jusqu’à 4.000 dirhams pour les professeurs de l'enseignement supérieur (à raison de 3.000 dirhams pour les professeurs habilités).

Selon les projections du ministère de l'Enseignement supérieur, cette revalorisation, telle que réclamée par le SNESup, devrait coûter un budget additionnel immédiat de l'ordre de 2 milliards de dirhams.