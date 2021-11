Sondage. Gazoduc Maghreb-Europe: l’Algérie, le nouveau Kadhafi de l’Afrique?

Sondage. Gazoduc Maghreb-Europe: l’Algérie, le nouveau Kadhafi de l’Afrique? Choix Oui Non Sans avis Oui 78% 78% Non 18% 18% Sans avis 3% 3%

Depuis le 31 octobre 2021, le GME n’achemine plus le gaz algérien en Espagne, via le territoire marocain, suite à la décision unilatérale d’Alger. Comme d’autres de même nature, cette décision rappelle la gouvernance de Kadhafi. Selon vous, l’Algérie, peu fiable et aux décisions compulsives, est-elle le nouveau régime à la Kadhafi sur le continent?