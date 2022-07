La réunion autour de l’accord de jumelage scellé entre la Chambre des conseillers et l’Union européenne sous la houlette de la commission parlementaire mixte d’amitié Maroc-France que président conjointement Mohamed Zidouh et Hervé Marseille, mardi 19 juillet 2022.

La Chambre des conseillers et l’Union européenne viennent de sceller un accord de jumelage consolidé visant à promouvoir les capacités de la seconde Chambre du parlement dans l’exercice de ses missions constitutionnelles.

Cet accord de coopération, gelé en grande partie durant la période de la pandémie de Covid-19, vient d’être réactivé pour un prolongement de sa durée jusqu’en mars 2023.

Sous la houlette de la commission parlementaire mixte d’amitié Maroc-France que président conjointement Mohamed Zidouh et Hervé Marseille, cet acte de jumelage associe d’autres partenaires: les sénats d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, mais aussi la Roumanie, la Pologne ainsi que l’Union européenne.

Une réunion autour de cet accord a regroupé, ce mardi 19 juillet 2022, au sein de la Chambre des conseillers, les principaux partenaires dudit accord dont Stefania Craxi, présidente de la commission des affaires étrangères du Sénat italien. Il faut souligner d’autre part que Stefania Craxi est la fille de l’ancien chef socialiste du gouvernement italien, Bettino Craxi.

Quant aux objectifs de l’accord de jumelage, financé par l’UE, ils portent sur «la consolidation de la performance de l’administration de la Chambre des conseillers, via la formation et les stages et le renforcement de l’efficacité en matière législative».

La cérémonie de renouvellement de cet accord a permis aux diverses parties d’évoquer l’intégrité territoriale du Maroc dont le soutien au plan marocain d’autonomie, la situation au Sahel ainsi que la problématique de l’immigration clandestine.

Mohamed Zidouh, président de la commission parlementaire mixte d’amitié Maroc-France a saisi cette occasion pour dire à ses hôtes que la question de l’immigration clandestine est «une responsabilité partagée par tous qu’il faut résoudre dans une approche globale et non pas seulement sécuritaire». «Il faut que l’Union européenne s’engage à résoudre le problème à partir de ses racines à savoir le soutien le plus large pour éradiquer la pauvreté et développer les économies», a-t-il souligné devant ses pairs européens.