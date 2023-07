Shai Cohen quitte son poste de chef du bureau de liaison d’Israël à Rabat

«Je termine aujourd’hui ma mission au Maroc, et j’en profite pour vous remercier après quatre mois à la tête du bureau de liaison israélien à Rabat. Au cours de ces mois, j’ai été très fier de nos réalisations bilatérales et des développements positifs auxquels nous assistons jour après jour dans tous les domaines», a annoncé Shai Cohen dans un tweet.

Farewell. 1/4 أنهي اليوم مهمتي بالمغرب واود ان انتهز الفرصة لمشاركة عبارات شكر معكم بعد أربع أشهر كرئيس مكتب الإتصال الاسرائيلي بالرباط. كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بانجازاتنا الثنائية والتطورات الاجابية التي نشهدها يوما بعد يوم في جميع المجالات.@Royaumedu_Maroc @IsraelMFA pic.twitter.com/L5l7gAPzda — Shai Cohen (@Shai_Cohen5) July 8, 2023

Le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc a ajouté: «Les relations entre le Maroc et Israël sont très récentes, seulement deux ans et demi après l’accord tripartite avec les États-Unis, contribuer à leur formation et à leur développement a été pour moi un grand défi. (…) Le Maroc est un pays très important pour Israël, non seulement au regard de nos relations bilatérales et de la présence d’une histoire et d’un patrimoine juifs dans le Royaume, mais aussi au regard de la position géopolitique du Royaume et des opportunités de coopération au profit de toute la région.»

Le départ de Shai Cohen laisse présager un retour imminent de David Govrin à la tête du bureau de liaison d’Israël au Royaume. En juin dernier, le premier avait annoncé, lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la fête nationale de son pays, le retour du second au Maroc durant le mois de juillet. Les choses se confirment.

Pour rappel, le ministère israélien des Affaires étrangères avait décidé, en septembre 2022, de rappeler le chef du bureau de liaison à Rabat David Govrin sur fond d’allégations de harcèlement sexuel, de dissimulation de cadeaux et de népotisme. Celui-ci était également soupçonné d’avoir permis à l’une de ses connaissances d’organiser des évènements diplomatiques alors qu’elle n’occupait aucun poste au sein du bureau de liaison.