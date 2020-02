© Copyright : DR

Kiosque360. La mairie de Casablanca a décidé de délocaliser la fourrière de Hay Hassani dans la commune rurale d’Ouled Azzouz. Un transfert qui survient après celui du marché de gros des volailles de Hay Mohammadi. La commune paie ainsi les frais de la dilapidation de l’assiette foncière.

Le détournement des terres communales ainsi que les cessions anarchiques ont saturé la majorité de l’assiette foncière de la ville de Casablanca. L’hémorragie est telle qu’il est devenu impossible de réaliser un grand projet, un complexe commercial ou un service public sans recourir à sa délocalisation vers les périphéries de la capitale économique. C’est ainsi qu’après le transfert du marché de gros aux volailles de Hay Mohammadi vers la localité d’Ain Jemaa dans la province de Nouaceur, le conseil de la ville a décidé de d’implanter la fourrière de Hay El Hassani dans la commun rurale d’Ouled Azzouz. L’accord signé avec les responsables de cette commune s’étale sur 10 ans et sera supervisé par la société de développement local (SDL) «Casa Développement».



Les coûts d’investissement et de fonctionnement qui s’élèvent respectivement à 3 553 000 et 2 556 000 dirhams seront affectés au budget de l’exercice 2020 de la SDL. En contrepartie, ladite société sera chargée d’encaisser les frais de dépôt des voitures mis en fourrière tout en veillant à préserver le bon état des véhicules retenus. Quant à la commune d’Ouled Azzouz, elle percevra des recettes annuelles fixées à 70.000 dirhams sachant que le reliquat sera versé à la mairie de Casablanca. Cette dernière s’engage à prendre toutes les décisions administratives et organisationnelles nécessaires à la gestion de la nouvelle fourrière qui sera dotée d’un affichage numérique actualisé en permanence et soumis à un contrôle multiforme.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 7 février, que la nouvelle fourrière va fonctionner avec une base de données qui comportera toutes les informations relatives aux entrées et aux sorties des véhicules. Ces données seront conservées durant cinq ans dans des fichiers pour éviter les vols et les malversations constatés à la fourrière de Hay Hassani alors gérée par les responsables communaux. Après la signature officielle de cet accord, la commune transfèrera les sommes allouées à la gestion et à l’equipement sur un compte bancaire spécial. Il sera procédé, aussi, au transport des véhicules et de la ferraille déposés dans la fourrière de Hay Hassani afin de libérer ce bien foncier.