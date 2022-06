Luigi Di Maio, ministre italien des Affaires étrangères et son homologue marocain, Nasser Bourita, se sont entretenus en visioconférence ce vendredi 16 avril 2021. Ici lors d'un précédent entretien.

Le parti politique italien - Démocratie et subsidiarité - a appelé le gouvernement de son pays à ouvrir un consulat dans les Provinces du Sud du Royaume, qui «regorgent d'opportunités économiques et sociales».

«L'Italie doit ouvrir une antenne consulaire à vocation économique et sociale dans le sud du Maroc afin de contribuer à la stabilité et au développement de la région», a souligné le parti politique basé à Lodi, en Lombardie, dans une pétition adressée aux autorités italiennes, notamment au ministère des Affaires étrangères.

«L'ouverture d'une représentation diplomatique italienne dans les Provinces du Sud du Royaume, lien naturel entre la Méditerranée, l'Atlantique et l'Afrique, permettra aux investisseurs italiens d'accéder à un marché qui offre d'immenses opportunités aux niveaux économique et social», a indiqué le leader du parti, Furio Curioni.

Une présence italienne dans les Provinces du Sud du Maroc créera, en outre, une dynamique migratoire sérieuse et responsable, a relevé l’homme politique italien, se félicitant du rôle «important et positif joué par la communauté marocaine en Lombardie et en Italie en général».

Plusieurs pays ont réaffirmé récemment que le plan d'autonomie du Royaume pour le Sahara marocain est une initiative sérieuse et crédible, a rappelé la pétition, ajoutant que plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont ouvert récemment des consulats dans les Provinces du Sud marocaines.

«L'Italie doit être présente au même titre que les nombreux pays qui ont décidé d'avoir leurs propres représentations dans cette région», a conclu la pétition qui a suscité l'intérêt de la presse transalpine.

«Cette initiative politique courageuse aspire à contribuer à la prospérité et à la stabilité de la région euro-méditerranéenne», écrit le média italien «Mediterranean News», estimant que «le chantier de la régionalisation avancée mené par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a permis de faire des Provinces du Sud une référence aux niveaux africain et international dans plusieurs domaines stratégiques, notamment les énergies renouvelables».