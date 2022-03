© Copyright : Le360

Le Royaume du Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara marocain, contenus dans le message adressé au roi Mohammed VI, par le président du gouvernement d’Espagne, Pedro Sánchez, a indiqué vendredi 18 mars 2022, le ministère marocain des Affaires étrangères.

Les termes de ce message permettent d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d’inscrire, durablement, le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le Discours royal du 20 aout dernier, a affirmé le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dans un communiqué.

Le roi Mohammed VI avait appelé, dans ce discours, à «inaugurer une étape inédite dans les relations entre Nos deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements».

C’est dans cet esprit que s’inscrit la visite à Rabat, à la fin de ce mois de mars et avant le mois de ramadan, du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a souligné le ministère.

Une visite, au Royaume du Maroc, du président du gouvernement espagnol sera également programmée ultérieurement, a conclu le ministère.