© Copyright : MAP

Kiosque360. Les récentes réactions de l’Algérie face aux importants points marqués par la diplomatie marocaine en matière de soutien international à l’intégrité territoriale du royaume sont la preuve de son désarroi et isolement diplomatique.

Le train de la construction maghrébine démarrera-t-il un jour ou demeurera-t-il bloqué par l’entêtement de l’Algérie, qui reste fixée sur son nombril? C’est par cette question pertinente que le quotidien Assabah ouvre un long dossier consacré aux dernières réactions du pouvoir algérien face aux acquis diplomatiques que le Maroc ne cesse d'engranger, ces derniers temps, sur le volet du soutien international à son intégrité territoriale.

En guise de réponse, Assabah avance que rien ne changera jamais en Algérie. Houari Boumedienne est mort depuis quasiment un demi-siècle, mais sa haine du Maroc lui a survécu au sein du pouvoir militaro-affairiste. Elle est même devenue une pierre angulaire d’un système de pouvoir mené à la baguette par des généraux, devenus les faiseurs de présidents de l'Algérie.

Pour Assabah, le Maroc doit cesser de faire confiance à un pays voisin qui a fait de la contestation de l’intégrité territoriale du royaume une base de sa politique étrangère et le sujet favori de ses médias d’Etat. Pour nourrir cette diplomatie du mauvais voisinage, l’Algérie, qui amasse annuellement des centaines de milliards de dollars, les dilapide entre poches des généraux et des dirigeants du Polisario et en financement de lobbies anti-marocains, alors que la jeunesse algérienne fuit la misère locale à bord de pateras de la mort.

Pourtant, selon Assabah, l’Algérie doit avoir toutes les raisons de changer son attitude inexplicable envers le Maroc. En effet, la reconnaissance de la marocanité du Sahara n’est plus une affaire des seuls Etats, mais aussi des organisations continentales (pays des Caraïbes, du Pacifique, d’Amérique Latine…), au moment où les retraits des rares reconnaissances du Polisario se multiplient. Les pays africains ont également franchi un palier significatif dans leur reconnaissance de l’intégrité territoriale du Maroc, en procédant à l’ouverture de plusieurs consulats dans les grandes villes du Sahara marocain (Dakhla et Laâyoune).

De même, ajoute Assabah, la Confédération africaine de football a choisi Laâyoune pour y organiser, dès cette semaine, la Coupe d’Afrique des nations de Futsal, alors que des milliers de participants venant de plus de 170 pays sont attendus dans deux mois à Dakhla, pour une édition du Forum Crans Montana.

Last but not least, l’Espagne, par la voix de sa nouvelle cheffe de la diplomatie, a reconnu au Maroc le droit de délimiter toutes ses frontières maritimes, tout en reconnaissant à l’ONU l’exclusivité pour trouver une solution politique au conflit créé autour du Sahara.