Israël, par la voix de son représentant diplomatique à Rabat, David Govrin, se prononce pour des «négociations directes» entre les parties au conflit du Sahara. Explications.

Pour David Govrin, nommé ambassadeur d'Israël au Maroc, l’Etat hébreu soutient des «négociations directes» entre les parties au conflit pour aboutir à une «solution pacifique».

Des déclarations qui ont été relayées, ce dimanche 24 octobre, par l’agence espagnole EFE à laquelle le diplomate israélien a accordé un entretien.

David Govrin a de plus loué le Royaume en tant que «modèle de coexistence et de tolérance entre juifs et musulmans».

«Les relations bilatérales entre le Maroc et Israël reposent sur des liens historiques solides entre le peuple marocain et le peuple juif. [Celles-ci] sont fondées sur une éthique et des valeurs et une vision partagée dans les différents domaines», a déclaré le diplomate à EFE.

Pour David Govrin, le plus important projet entre les deux pays a été l'inauguration de vols directs entre Israël et le Maroc, en août dernier, mais aussi l’accord signé entre la société israélienne ICL et l’Office chérifien des phosphates (OCP).