La ville de Dakhla, la perle du Sahara marocain, abritera ce vendredi 15 juillet 2022, une session spéciale du Parlement international pour la tolérance et la paix, à laquelle devront participer près de 80 parlementaires venus des quatre coins du monde.

Cette session dans les Provinces du Sud du Parlement international pour la tolérance et la paix, qui sera co-présidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, se tient dans le cadre du prolongement de la 10e session de cet organisme, prévue du 13 au 15 juillet 2022 à Rabat, puis à Dakhla, a affirmé Rachid Talbi Alami dans une déclaration pour Le360.

Ainsi, cette 10e session ouvrira d’abord, mercredi, ses travaux à Rabat au siège de la Chambre des représentants, avant de tenir sa séance de clôture à Dakhla.

La délégation du Parlement international pour la tolérance et la paix est attendue dès jeudi à Dakhla. A cet égard, «une déclaration de Dakhla sera publiée vendredi, au terme des travaux de la session», a affirmé le président de la Chambre des représentants.

Plusieurs structures de ce Parlement se réuniront autour des thèmes de la promotion de la paix, de la femme et des jeunes, des affaires étrangères, du développement durable, ainsi que de la lutte contre le terrorisme.

Pour rappel, le Parlement international pour tolérance et la paix est l’un des parlements internationaux notables qui visent la diffusion des valeurs de tolérance et de paix. Il est également l’un des organes les plus importants relevant du Conseil mondial de la tolérance et la paix. Il est chargé de valoriser la tolérance et répandre la culture de la paix et de combattre la discrimination, le racisme, l’intolérance et l’extrémisme religieux, ethnique et sectaire.