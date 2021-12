© Copyright : DR

Kiosque360. Les préparatifs du septième congrès national ordinaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) ont été officiellement lancés à Marrakech par le président du parti, Aziz Akhannouch. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Le septième congrès national ordinaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) sera tenu en mars prochain. En effet, le coup d’envoi des préparatifs pour l’organisation de cette assemblée nationale été donné samedi, lors d’une rencontre de communication avec les militants et les cadres du parti au niveau de la région Marrakech-Safi.

En présence du coordinateur régional du RNI à Marrakech-Safi, Mohamed Kabbaj, des coordinateurs provinciaux de la région, des élus, des parlementaires de la région et des représentants de plusieurs instances parallèles et des organisations professionnelles relevant du RNI dans la région, la rencontre de Marrakech-Safi, présidée par Aziz Akhannouch, annonce la couleur. Le parti, en bonne santé politique et encore auréolé de sa victoire électorale, compte investir dans le capital humain électoral pour renforcer son positionnement sur l’échiquier politique national, rapporte le quotidien Al Ahdath dans son édition du mardi 21 décembre.

Pour réussir le prochain congrès, des assemblées provinciales et régionales seront tenues au niveau des provinces et des régions pour renouveler les instances du parti et élire les congressistes, selon les statuts du parti, indique le quotidien sur la base d’un communiqué du RNI.

Intervenant lors de cette rencontre, le président du RNI, Aziz Akhannouch, a souligné l’importance de cette étape partisane qui intervient après les élections, appelant les responsables locaux et régionaux à maintenir le contact avec les citoyens pour préserver les acquis de confiance dans le parti, valoriser la communication de proximité, élaborer des programmes de formation et accompagner les différents programmes, dont la mise en œuvre du chantier royal de la généralisation de la protection sociale.

Dans ce sillage, poursuit Al Ahdath, le président du RNI s’est prononcé en faveur de la consécration de la majorité gouvernementale au niveau des régions, des provinces et des préfectures, mettant en exergue l’harmonie de la coalition gouvernementale, sa communication permanente et son souci d’honorer ses engagements vis-à-vis des citoyens.

Le message du président a été bien reçu par les différents responsables locaux et régionaux du parti qui ont exprimé «leur disposition et leur engagement à garantir la réussite du septième congrès national du RNI et à agir afin de consolider la présence du parti sur la scène politique nationale». De même, ils ont fait part de leur détermination «à renforcer la gouvernance territoriale avec tous les acteurs locaux, régionaux et provinciaux, à accompagner la mise en application du nouveau modèle de développement et des programmes gouvernementaux et à contribuer à la réduction des disparités sociales et territoriales».