© Copyright : DR

Kiosque360. Les syndicats et le patronat ont été reçus séparément par le chef du gouvernement. La COMADER fait officiellement partie des partenaires sociaux. Explications dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le gouvernement et les syndicats ont repris contact. Pour ce deuxième round des négociations, le chef du gouvernement s’est réuni, au siège de la Primature, avec les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives ainsi qu'avec des représentants du patronat, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 15 septembre. Cette réunion, explique le quotidien, vient en concrétisation des termes de l’accord du 30 avril.

Il s’agit plus précisément de la clause relative à l’institutionnalisation du dialogue social et à la mise en place d’une Haute instance du dialogue social ainsi que l’instauration des réunions périodiques entre les partenaires sociaux. Citant des sources syndicales, le quotidien affirme que les dirigeants syndicaux avaient émis le souhait que les questions débattues à l’occasion de la rentrée sociale englobent cinq thèmes. Les dossiers concernés sont la hausse des salaires, la réforme de la fiscalité notamment de l’IR, la réforme des régimes de retraite, la loi organique relative au droit de grève ainsi que le renforcement des libertés syndicales.

Cela dit, souligne le quotidien, lors de cette reprise du dialogue social, le gouvernement a reçu les syndicats et le patronat séparément. Al Akhbar a également indiqué que la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) participe désormais aux négociations du dialogue social et ses responsables ont également été reçus par le chef de l’Exécutif.

Citant cette fois-ci un membre du syndicat de l’enseignement affilié à l’UMT, ce dernier confirme que la reprise des rencontres entre le gouvernement et les syndicats intervient dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’accord social signé le 30 avril. Cela devrait permettre aux dirigeants syndicaux de présenter leurs points de vue par rapport à tout ce qui a été réalisé dans ce cadre.

Cependant, comme l’a déclaré le secrétaire général de l’UMT, également cité par le quotidien, ces réalisations restent insuffisantes. Le gouvernement est appelé, poursuit le dirigeant syndical, à faire davantage d'efforts pour rehausser le niveau des revenus des travailleurs, y compris une hausse des salaires des fonctionnaires dans le cadre de négociations sectorielles.

Il faut noter, observe le quotidien, que le chef du gouvernement a devancé cette réunion en approuvant, en sa qualité de président du Conseil d’administration de la CNSS, une revalorisation de la pension de retraite de 5% avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020.

Le gouvernement a également honoré un autre engagement qu'il avait pris dans le cadre du dialogue social. Il s’agit de la réduction des conditions pour bénéficier de la pension vieillesse de 3.240 jours d'affiliation à 1.320 jours et de permettre aux assurés, arrivés à l'âge légal de la retraite et disposant de moins de 1.320 jours d’affiliation, de récupérer la part des cotisations salariales et patronales.