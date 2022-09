© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que la rentrée scolaire 2022-2023 a démarré à l’échelle nationale, des manuels scolaires demeurent toujours introuvables. Un vrai casse-tête pour les parents et tuteurs d'élèves qui peinent à trouver certains livres scolaires, rapporte le quotidien Al Ahdath, dont est tirée cette revue de presse.

Des manuels scolaires demeurent introuvables sur le marché des fournitures scolaires, provoquant la colère des parents et des professionnels du secteur. Ces manuels concernent l’éducation artistique et la langue arabe pour la cinquième année primaire, la langue arabe la première et la deuxième année primaire, les mathématiques, la langue arabe et la langue française pour la troisième année primaire.

Le manque ne se limite pas uniquement au cycle primaire, mais touche également le lycée, fait remarquer le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 13 septembre. Bien plus, souligne la même source, la pénurie de manuels scolaires serait flagrante au niveau du lycée.

Car, explique la même source, «les manuels scolaires des lycéens n’étaient pas concernés par la subvention de l’Etat, ce qui aurait poussé les professionnels du secteur à en imprimer en petites quantités pour limiter les dégâts, à cause de la flambée vertigineuse des prix de certaines matières premières». En fait, la flambée du prix du papier, (une hausse de 100%), pèse lourdement sur les charges des éditeurs et des imprimeurs. Autant dire qu’il aura un impact sur le déroulement de la rentrée scolaire.

Mais le gouvernement rassure. Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a affirmé que «le manque de certains manuels au niveau de certaines provinces avait été géré». Et de préciser que «le ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des Sports coordonne avec les services économiques des provinces et des préfectures qui signalent un manque de manuels scolaires dans la région».

Rappelant que le gouvernement a accordé des subventions aux éditeurs pour que les prix restent inchangés, en dépit de la hausse des prix des matières premières sur le marché mondial, le porte-parole du gouvernement a ajouté que le ministère de tutelle coordonne directement avec les éditeurs pour assurer la couverture à l’échelle nationale.